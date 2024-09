Revue de Presse PSG : Zague, Mayulu, Mbaye, Sergio Rico…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 24 septembre 2024. Yoram Zague, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, les Titis qui ont une carte à jouer dans l’effectif parisien, que devient Sergio Rico…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur les Titis qui ont une carte à jouer cette saison dans l’effectif du PSG. Dans la gestion du groupe pour cet exercice 2024-2025, Luis Campos et Luis Enrique avaient programmé l’utilisation de trois jeunes issus du centre de formation (en attendant peut-être l’émergence de Naoufel El Hannach) : Yoram Zague (18 ans), Senny Mayulu (18 ans) et Ibrahim Mbaye (16 ans). Malgré le départ de Nordi Mukiele en fin de mercato, le technicien espagnol n’a pas demandé de renfort au poste de latéral droit. Le coach parisien percevait Warren Zaïre-Emery comme une alternative dans cette position. Mais quid de l’utilisation de Yoram Zague ? « La question est de savoir si Zague peut vite intégrer les exigences tactiques élevées à ce poste de latéral droit hybride. Cela prendra sans doute du temps. » Sous les ordres de Luis Enrique, Yoram Zague a déjà évolué à trois reprises au poste d’arrière gauche, où il a montré certaines limites. « Mais il ne fait que peu de doutes que Luis Enrique, qui apprécie son caractère discret et travailleur, lui donnera du temps cette saison. »

Un autre Titi a une véritable carte à jouer dans l’effectif parisien : Senny Mayulu. Grâce à sa polyvalence (relayeur, ailier voire numéro 6), sa capacité à conserver la balle sous pression et sa maîtrise technique, le milieu de 18 ans a tous les caractéristiques du joueur « Luis Enrique compatible ». Il plaît aussi grâce à son intelligence tactique. Déjà entré à trois reprises cette saison, l’international U20 français est vu comme une alternative dans la rotation de l’entrejeu des Rouge & Bleu, derrière les joueurs plus confirmés. Il pourra gratter du temps de jeu cette saison, et possiblement au poste d’ailier. Enfin, pour Ibrahim Mbaye, son nom résonne comme la plus grande promesse du centre de formation. Âgé de seulement 16 ans, l’ailier a déjà connu ses premières minutes avec les Rouge & Bleu cette saison (3 apparitions dont 1 titularisation). « Avec, en l’état, des difficultés à se libérer totalement. À gauche. Mais pas seulement. Il le projette également aux autres postes offensifs. » Avec le calendrier chargé du PSG, le Titi aura des opportunités à saisir. Ces prochains mois, l’objectif des dirigeants sera de lui faire signer son premier contrat professionnel, dont les négociations ont déjà débuté. L’ancien coach des U19 du PSG, Zoumana Camara, a apporté son point de vue sur l’évolution d’Ibrahim Mbaye : « C’est un énorme potentiel. Sur le volume, l’explositivé, la percussion, il peut déjà apporter à ce groupe-là. Dans une équipe de possession comme le Paris Saint-Germain, pour un joueur offensif, c’est un peu plus simple (…) Il possède déjà la maturité pour le foot seniors. Il faudra voir comment organiser son temps de jeu parce qu’à cet âge-là on a besoin de continuité. Il y a des gens compétents pour gérer cela. »

De son côté, Le Parisien fait un focus sur l’ex-gardien du PSG, Sergio Rico. L’ancien du FC Séville est revenu d’un long combat après son accident de cheval en mai 2023. Après avoir reçu les ovations du public parisien le 12 mai dernier, lors de la remise du trophée de Ligue 1, le portier espagnol savait que son aventure parisienne n’allait pas être prolongée, lui qui avait effectué son retour à l’entraînement quelques jours plus tôt, le 24 avril. « Le PSG n’a pas communiqué sur son départ, comme il ne l’a fait pour aucun des cinq joueurs en fin de contrat (Sergio Rico, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa et Kylian Mbappé). C’est l’usage. » Désormais sans club, Sergio Rico est renté chez lui en Andalousie avec sa famille. « Le gardien s’est maintenu en forme tout au long de l’été avec un coach personnel dans le centre-ville de Séville avec un programme abdo-gainage et travail d’appui », rapporte LP. Il espérait trouver un nouveau club lors du mercato mais sans succès. Il reste toujours à la recherche d’un projet. Cet été, l’ancien portier parisien a connu quelques évènements comme ses deux années de mariage avec sa femme Alba Silva et son 31e anniversaire (1er septembre). Et dans les prochains jours, il connaîtra un autre évènement heureux avec la naissance de sa fille. « C’est désormais le seul événement sur lequel le joueur souhaite se concentrer. Discret et dans son cocon, Sergio Rico garde toujours en tête de retrouver un club et ne prendra pas la parole publiquement avant cela », conclut le quotidien francilien.