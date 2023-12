Revue de Presse PSG : Zaïre-Emery, Dortmund, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 11 décembre 2023. Focus sur le retour rapide de Warren Zaïre-Emery, pas de repos pour les Parisiens avant le match face à Dortmund, les différents choix pour remplacer Ousmane Dembélé face au BVB…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur le retour rapide de Warren Zaïre-Emery avec le PSG. Touché à la cheville lors du rassemblement avec l’équipe de France fin novembre, le Titi était annoncé forfait jusqu’à la trêve hivernale. Mais finalement, le milieu de terrain a retrouvé ses partenaires la semaine passée et a repris la compétition ce week-end en entrant en jeu face au FC Nantes (2-1) pour disputer les trente dernières minutes, soit trois semaines après son entorse de la cheville. Désormais, le joueur de 17 ans « est pleinement rétabli et prêt à affronter le Borussia Dortmund, mercredi, en Ligue des champions », assure L’E. Toutes les craintes après les images de sa blessure et le pronostic qui a suivi ont été balayées par ce retour express du Titi. Après sa blessure face à Gibraltar (14-0) le 18 novembre dernier, WZE a été emmené à la clinique de Saint-Laurent-du-Var pour effectuer une IRM. Si aucune fracture n’a été décelée, le joueur du PSG souffrait d’une lésion ligamentaire. Le communiqué du PSG, quelques jours plus tard, était même sans ambiguïté. Warren Zaïre-Emery allait manquer les derniers matches de l’année 2023. « Victime d’une entorse d’une gravité moyenne à la cheville droite, Warren Zaïre-Emery restera en soins jusqu’à la trêve hivernale », annonçait le club parisien.

Mais finalement, le néo-international français était déjà de retour à l’entraînement au Campus PSG le 6 décembre et a retrouvé la compétition le 9. « Zaïre-Emery a sûrement des aptitudes physiques différentes des autres, un corps moins usé aussi, et il a suivi un protocole de soins avec le sérieux qui le caractérise (dès le dimanche 19 novembre, à peine atterri à Paris, il filait au centre d’entraînement de Poissy pour commencer les soins) », rapporte L’Equipe. Aussi, le pronostic effectué a été un brin rapide. Désormais, le natif de Montreuil pourrait retrouver son poste de relayeur droit dès le coup d’envoi du match capital face au Borussia Dortmund en Ligue des champions. WZE a bien digéré son retour à la compétition et paraît déterminé à disputer cette rencontre vitale au Signal Iduna Park. « Cela permettra ainsi à Luis Enrique d’aligner ce qu’il considère comme son meilleur milieu à trois, avec Manuel Ugarte en sentinelle, Zaïre-Emery en relayeur droit et sans doute Vitinha en milieu relayeur gauche. »

🚨 BREAKING : Warren Zaire-Emery est PLEINEMENT RÉTABLI et est en mesure d’être titulaire contre Dortmund 🔙✨



[L’Équipe] pic.twitter.com/d26xTjOVoU — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 10, 2023

Le quotidien sportif évoque aussi la préparation pour le match face au BVB en UEFA Champions League. Après la victoire face au FC Nantes (2-1) samedi, les Parisiens ont effectué un décrassage hier et enchaîneront avec un entraînement au Campus PSG ce lundi. Aucun bobo majeur n’est à signaler, un soulagement pour Luis Enrique, qui sera déjà privé de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Fabian Ruiz ainsi que d’Ousmane Dembélé suspendu. Concernant le défenseur français, il est proche d’un retour. « Il travaille ardemment ces dernières semaines pour rejouer d’ici à la fin d’année, l’objectif qu’il s’était fixé après son opération à un tendon d’Achille, il y a presque dix mois. » De leur côté, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery ont pu retrouver du rythme face aux Nantais, après avoir manqué les trois derniers matches des Rouge & Bleu (AS Monaco, Newcastle et Le Havre). Le déplacement en Allemagne aura lieu mardi matin pour les Parisiens, qui s’entraîneront ensuite au Signal Iduna Park à 18h30.

À voir aussi : Jorge Mendes très élogieux envers Zaïre-Emery

De son côté, Le Parisien se demande qui remplacera Ousmane Dembélé face au Borussia Dortmund. Le numéro 10 des Rouge & Bleu est suspendu pour ce dernier match de la phase de groupes de Ligue des champions. Face au FC Nantes, Luis Enrique avait choisi de titulariser Lee Kang-In. Un style de jeu complètement différent car l’international sud-coréen demande le ballon dans les pieds et n’a pas la capacité d’élimination du Français. « Au Signal Iduna Park, le PSG n’aura, a priori, pas autant le ballon qu’en Ligue 1. » Face à un adverse qui possède un style de jeu porté vers l’attaque, le joueur le plus disposé à remplacer l’ancien Barcelonais serait Randal Kolo Muani. Jusqu’ici, l’attaquant de 25 ans a débuté les cinq rencontres de Ligue des champions. L’international français n’a évidemment pas les mêmes conduites de balle et dribbles que son compatriote, « mais sa percussion, sa prise de la profondeur, sa capacité à jouer dans le dos de la défense de Dortmund avec les relais d’Achraf Hakimi, son adresse dans les centres, le désignent comme la solution la plus crédible », constate LP.

Un choix plus judicieux que celui de Lee Kang-In, qui sera plus précieux dans le coeur du jeu que sur un côté. Autre donnée à prendre en compte, la titularisation ou non de Warren Zaïre-Emery en tant que milieu relayeur droit. Le Titi n’a pas d’équivalence à son poste. S’il est encore trop juste physiquement pour cette rencontre face aux Allemands, Luis Enrique pourrait envisager un milieu Manuel Ugarte, Vitinha et Lee Kang-In. Reste aussi à déterminer qui évoluera au poste d’avant-centre entre Gonçalo Ramos et Marco Asensio. Bradley Barcola reste aussi une option « mais sa relation technique samedi avec Kylian Mbappé n’a produit aucun effet particulier et se pose encore le concernant la gestion de ces matchs à forte pression. Il se pourrait que cela soit encore un peu tôt pour lui », explique le quotidien francilien. De plus, sa titularisation décalerait Kylian Mbappé dans l’axe.