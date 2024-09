Revue de presse PSG : Zaïre-Emery, Doué, Vitinha…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 8 septembre 2024. Vitinha, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, une trêve internationale difficile pour le PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la difficile trêve internationale du PSG avec trois joueurs touchés, Vitinha, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery. « Déjà guère amateur des trêves internationales et de leurs conséquences sur les effectifs des clubs, Luis Enrique est servi », avance le quotidien sportif. Touché à la cheville en fin de match contre la Croatie, Vitinha a quitté le rassemblement du Portugal, et manquera donc la rencontre contre l’Écosse ce soir, pour revenir à Paris et passer des examens pour évaluer sa blessure. Selon L’Equipe, les échos sont rassurants. En effet, il n’y aurait rien de grave et ses dirigeants auraient surtout agi par précaution. Pour Désiré Doué, également touché avec l’équipe de France Espoirs, « les retours sont positifs. » Victime d’une torsion à la cheville contre la Slovénie, il a été examiné deux fois par le staff médical des Bleuets. « Il n’a pas passé d’examens, car son état ne suscite pas d’inquiétude. S’il y avait eu le moindre risque, il aurait d’ailleurs été renvoyé au PSG, ce qui n’est pas le cas », lance le quotidien sportif. Ce dernier explique que le cas le plus préoccupant est celui de Warren Zaïre-Emery. Contre l’Italie, le titi du PSG a reçu un coup au mollet gauche. Les radios passées hier ont révélé une lésion musculaire. L’Equipe indique que Warren Zaïre-Emery est incertain pour la réception de Brest et que sa présence n’est pas non plus assurée pour l’entrée en lice en Ligue des champions contre Gérone. S’il devait faire sans les internationaux français et portugais, Luis Enrique pourrait remanier son entrejeu avec Fabian Ruiz, Lee Kang-in ou Senny Mayulu. « Ces blessures confirment en tout cas, le bien-fondé des précautions du staff parisien, qui souhaite se montrer extrêmement prudent avec les organismes en cette saison d’une rare densité, marquée par les nouvelles formules de la Ligue des champions et de la Coupe du Monde des clubs« , conclut L’Equipe.

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas l’actualité du PSG dans son édition du jour.