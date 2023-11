Revue de Presse PSG : Zaïre-Emery, Kimpembe, Ekitike…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 10 novembre 2023. Warren Zaïre-Emery officiellement convoqué par Deschamps, Presnel Kimpembe de retour à l’entraînement collectif, le quotidien d’Hugo Ekitike…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient évidemment sur la première convocation du titi du PSG, Warren Zaïre-Emery en équipe de France. En débarquant chez les Bleus en novembre, le milieu de terrain possède toutes les chances de participer à l’Euro 2024 en Allemagne, lance le quotidien francilien. « Ce Championnat d’Europe, c’est la suite logique qui l’attend, sauf blessure, ce qui vaut pour n’importe qui. Pour le reste, il demeure à part, précoce et talentueux comme il n’y en a pas deux en sélection, même si Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga sont aussi apparus dans le décor bleu, chacun en son temps, comme des ouragans. » Lors de la conférence de presse après l’annonce de sa liste, Didier Deschamps a évoqué cette possibilité de voir WZE à l’Euro. « C’est un candidat pour le prochain Championnat d’Europe. Il a tout s’il est là. J’estime qu’il a le potentiel pour le faire au niveau international. C’est un milieu de terrain complet, déjà. Il fait beaucoup de choses très bien. Il faut l’exprimer en équipe de France A. Je ne choisis pas de mettre des joueurs sur le terrain par rapport à leur date de naissance. » Le Parisien se demande combien de temps il faudra au titi pour intégrer l’équipe type du sélectionneur. Avec les joueurs titulaires au milieu, il ne faut pas s’attendre à un bousculement de hiérarchie rapide. « En théorie, il devrait prendre la place d’Antoine Griezmann mais le Madrilène est indéboulonnable, dantesque dans son rôle de milieu et d’attaquant, dans une forme olympique depuis le début de saison, « injouable » comme il dit dans un grand sourire. C’est impensable. Quant aux autres milieux, le joueur formé au PSG les complète sans avoir leurs qualités. Il n’évolue pas sentinelle comme Aurélien Tchouaméni, ne donne pas un équilibre à une équipe comme Adrien Rabiot. » Pour le quotidien francilien, il se glisserait comme un super remplaçant, pas forcément pour changer un match mais le relancer, lui redonner de la consistance et de la densité.

L’Equipe évoque aussi la première convocation de Warren Zaïre-Emery chez les Bleus. Et comme le Parisien, le quotidien sportif estime que le titi du PSG est bien parti pour figurer dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024.

Dans le quotidien francilien, il est aussi question d’Hugo Ekitike, placardisé au PSG depuis la fin du mercato, lui qui a refusé de partir alors que ses dirigeants lui ont fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui et qu’ils ont espéré le convaincre de rejoindre l’Eintracht Francfort en l’incluant dans le deal avec Randal Kolo Muani. « En privé, les dirigeants parisiens se sont largement épanchés sur les raisons de cette mise au ban : son refus de rejoindre Francfort aurait selon eux compliqué la venue de Kolo Muani. Une version très contestable tant le club allemand n’a jamais montré une réelle volonté d’engager Hugo Ekitike. » Le Parisien explique que comme le stipule son contrat, le PSG a l’obligation de lui offrir les conditions d’entraînements d’un footballeur professionnel. De ce fait, au quotidien, il s’entraîne avec le groupe, même les entraînements de veille de match. « Mais, il sent bien qu’un retour en arrière est impossible. » Mardi, alors que ses coéquipiers étaient à Milan, lui s’est entraîné avec Layvin Kurzawa et un préparateur physique du club. « Pour combler le manque de compétition, Ekitike s’est attaché les services d’un préparateur physique avec lequel le nombre de séances varie en fonction du planning du PSG. » S’il y a trois matches dans la semaine, l’attaquant augmente sa cadence pour se maintenir en forme et continuer à suivre le rythme de ses coéquipiers, indique le quotidien francilien.

« Parmi les observateurs du Campus, on s’attendait à ce qu’il montre un peu plus de colère ou de déception. » Mais Hugo Ekitike a décidé de faire le dos rond sans faire de vague, « en se montrant assidu et jamais en retard. » Depuis que Luis Enrique et Luis Campos lui ont fait savoir qu’ils ne comptaient plus sur lui, le 9 août, les échanges entre les trois hommes sont inexistants. « Avec ses coéquipiers, en revanche, il conserve un lien naturel. » S’il est venu au Parc pour les matches contre Dortmund et Marseille, il n’est pas toujours dans les tribunes les jours de matches, preuve que la situation ne le laisse pas de marbre, indique Le Parisien. Lors du mercato hivernal, il verra le PSG lui ouvrir la porte à un départ. Conscient qu’il doit retrouver du temps de jeu, il ne voudra pas rebondir n’importe où, assure le quotidien francilien. Cet été, lorsque le mercato était fermé pratiquement partout, les dirigeants parisiens avaient accepté des offres de prêt sec de la part de Adana Demirspor et du Zenith Saint-Pétersbourg. Mais le joueur a refusé. « Ironie de l’histoire, quelques jours plus tôt, Nasser Al-Khelaïfi avait mis son véto sur un prêt avec option d’achat obligatoire (35 millions d’euros) à Crystal Palace. Un drôle de feuilleton qui reprendra cet hiver« , conclut Le Parisien.

De son côté, l’Equipe évoque le retour à l’entraînement collectif de Presnel Kimpembe. Huit mois et demi après sa dernière apparition sous le maillot du PSG,le défenseur central a effectué une partie de l’entraînement collectif jeudi, avance le quotidien sportif. Malgré son retour, la présence sur les terrains du titi parisien « n’est toutefois pas attendu avant plusieurs semaines, sous réserve de l’évolution de ses sensations. » Touché au pied en sélection depuis le 8 septembre dernier, Marco Asensio a repris les séances collectives la semaine dernière, sans pour autant figurer dans les groupes de Luis Enrique pour les matches contre Montpellier et l’AC Milan. Hier, il a participé à l’intégralité de la séance, sans ressentir de gêne apparente. « Il est opérationnel et pourrait très bientôt revenir dans le groupe de Luis Enrique, même si, faute de rythme après deux mois blancs, il paraît difficile de l’imaginer débuter à Reims samedi après-midi. » Victime d’une lésion de l’ischio-jambier droit, Danilo Pereira ne sera pas du déplacement à Reims, lui qui devrait revenir après la trêve internationale. Pour Keylor Navas, le doute persiste encore, lui qui a manqué les derniers matches en raison de douleurs lombaires.

Le Parisien revient aussi sur le retour à l’entraînement collectif du numéro 3 du PSG. Même s’il n’a pas disputé l’intégralité de la séance, il a ressenti de bonnes sensations lors des quelques exercices auxquels il a pris part, avance le quotidien régional. « Et ce retour sur les pelouses du Campus PSG est une étape importante dans son processus de récupération. » Pour le revoir sur un terrain, il faudra encore patienter. Presnel Kimpembe ne veut pas précipiter son retour à la compétition, souhaitant revenir lorsqu’il sera à 100% de ses capacités physiques.