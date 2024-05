Revue de Presse PSG : Zaire-Emery, Marquinhos, JO…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 23 mai 2024. Warren Zaïre-Emery cherche son second souffle, Marquinhos vise un nouveau record sous le maillot parisien, les dirigeants prendront bientôt une décision pour les Jeux Olympiques…

Dans son édition du jour, L’Equipe se concentre sur Warren Zaïre-Emery. Moins performant en 2024, le Titi du PSG disputera la première finale de sa jeune carrière ce samedi en Coupe de France avant de prendre la direction de Clairefontaine pour préparer l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Devenu un membre essentiel du groupe parisien sous les ordres de Luis Enrique, le milieu de 18 ans est en train de boucler sa deuxième saison en professionnel avec un temps de jeu conséquent (3.236 minutes en club). En quelques mois, le néo-international français est devenu le nouveau symbole du projet parisien après sa récente prolongation jusqu’en 2029. Mais ces derniers temps, le natif de Montreuil est à la recherche de son second souffle. « Jusque-là décidé, en accord avec Luis Campos, à ne pas faire souffler son jeune milieu, le staff parisien a très récemment revu sa position. Sous le regard approbateur des proches du joueur. » WZE n’a ainsi disputé que trois des sept derniers matches de Ligue 1 avec le PSG. Une manière de le préserver et de lui permettre de retrouver des meilleures sensations athlétiques avant la finale de Coupe de France.

Reste à savoir si Warren Zaïre-Emery aura suffisamment récupéré physiquement après cette première saison pleine en professionnel. Seulement quatre jours après la finale de coupe, le Français retrouvera Clairefontaine. « Les premiers jours à Clairefontaine vont être essentiels avec, pour mesurer le degré de fatigue, la nécessité d’analyser la qualité du sommeil, d’échanger constamment sur les sensations du joueur et d’être très attentif à ses données physiques », explique L’E. S’il a allégé ses obligations scolaires (il passera son Bac en septembre), le milieu du PSG n’aura pas suffisamment de temps pour une nouvelle préparation physique et pour retrouver tout son potentiel avant le premier match de l’Euro le 17 juin prochain. « Après l’Euro, et alors qu’il est très improbable de voir Paris le libérer pour faire les JO, Zaïre-Emery aura quelques semaines pour se poser. Enfin », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur Marquinhos. Avec six victoires en Coupe de France, le capitaine parisien est déjà le joueur le plus sacré de la compétition à titre individuel. Et une victoire ce samedi face à l’OL lui permettrait de marquer un nouveau record avec le PSG. Un mois après être devenu le joueur à avoir disputé le plus de matches sous le maillot parisien, le Brésilien peut de nouveau affoler les compteurs à Lille ce week-end. « Avec six victoires à son palmarès (2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021), Marquinhos est, dans l’esprit de la fédération française de football, déjà seul en tête sur le podium de l’épreuve. Car si Marco Verratti a, lui aussi, participé à toutes les campagnes victorieuses du PSG entre 2015 et 2021, son nom n’est en revanche apparu sur la feuille de match des finales gagnées que trois fois sur six », explique LP. Le défenseur de 30 ans dépasse ainsi Dominique Bathenay, Angel Di Maria, Alain Roche, Marceau Sommerlinck et Thiago Silva, tous vainqueurs de la compétition à cinq reprises.

Marquinhos est déjà plus récompensé à titre personnel que certaines grandes formations en France comme l’AS Saint-Etienne (5), l’Olympique Lyonnais (5) ou encore l’AS Monaco (5). Et pour l’ancien Parisien, Alain Roche, l’expérience du capitaine des Rouge & Bleu sera importante dans cette finale : « Il s’agira de ne pas faire les marioles. L’OL est euphorique, c’est la meilleure équipe de France en 2024. Les mecs marchent sur l’eau et, face à un PSG qui n’est pas des plus réguliers, Lyon n’aura rien à perdre. Dans ce contexte, c’est une bonne chose de se dire que Marquinhos fait une fin de saison incroyable et qu’il affiche toujours un état d’esprit irréprochable. »

Enfin, le quotidien francilien évoque le casse-tête des Jeux Olympiques 2024 pour les dirigeants du PSG. Le club parisien décidera au cas par cas après la finale de la Coupe de France. En interne, on souhaite d’abord se concentrer sur cette finale face à l’Olympique Lyonnais, qui aura lieu ce samedi. « Mais derrière ce discours de façade, Luis Campos et Luis Enrique ont en réalité déjà programmé une réunion de planification au cours de laquelle ils évoqueront, entre autres, la question de la mise à disposition des joueurs du PSG pour les Jeux olympiques organisés à Paris (24 juillet – 9 août). » Cette réunion aura donc lieu prochainement entre le conseiller sportif, l’entraîneur parisien et les membres des staffs performance et médical du club. Les joueurs susceptibles de participer uniquement aux JO ne devraient pas être gérés de la même manière que ceux qui disputeront l’Euro quelques semaines plus tôt.

Les dirigeants parisiens ne voient pas d’un bon oeil l’enchaînement Euro-JO. Un cas qui concerne des joueurs comme Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. « En privé, Luis Campos estime qu’il est compliqué pour un joueur d’afficher une concentration mentale de tous les instants et de tenir le coup physiquement sur une période aussi courte et lors de deux compétitions de cette envergure. » Leur présence dans la liste de Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, paraît donc complexe. Même situation pour Fabian Ruiz, qui sera très certainement convoqué pour l’Euro avec l’Espagne. Même s’il n’a pas signifié son intention de faire les Jeux Olympiques, le milieu parisien ne serait pas insensible à l’idée de représenter la Roja. De son côté, Marco Asensio n’en a pas fait sa priorité, après avoir déjà disputé les JO de Tokyo en 2021.

En revanche, pour leur compatriote Arnau Tenas, le tournoi olympique est un objectif. Il a été le gardien titulaire de l’Espagne Espoir qui a obtenu sa qualification et souhaite poursuivre l’aventure. « Le PSG ne devrait pas bloquer une éventuelle sélection », précise LP. Enfin, un dernier joueur est susceptible de participer aux JO, Achraf Hakimi. Même si le latéral marocain n’a pas exprimé son intention d’y aller, « la possibilité de participer aux Jeux, sous le maillot de sa sélection nationale, dans la ville où il réside depuis trois ans le séduit, forcément. » Mais, il se pliera à la décision du club et reste donc dans l’attente d’une réponse.