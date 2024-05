Revue de presse PSG : Zaïre-Emery, Mbappé, gardiens…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 14 mai 2024. L’hommage de Kylian Mbappé à la Ligue 1, Zaïre-Emery, plus jeune vainqueur du trophée UNFP du meilleur espoir, le chantier des gardiens de buts…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur Kylian Mbappé et son cinquième titre de meilleur joueur de Ligue 1 reçu hier lors de la cérémonie des Trophées UNFP et de son émouvant discours après la remise de la distinction. « En dépit des sentiments contrastés de ces derniers mois, il a pris de la hauteur, et du recul, pour dire sa satisfaction après avoir reçu son trophée. » Le quotidien sportif estime que pendant son discours, « bien plus que dans sa vidéo de vendredi où il annonçait son départ à venir, il a trouvé les mots justes dans ce qui ressemblait à un bilan émouvant de ses années L1, du gamin de Monaco de 17 ans au leader de 25 à Paris, avant le grand saut qui l’attend bientôt vers l’Espagne et le Real Madrid. » Cette fois, pas de petites phrases ou de polémiques, il a embrassé large dans un hommage appuyé à tous ceux qui l’ont accompagné, y compris Nasser al-Khelaïfi, absent remarqué de son message de vendredi, ou le public du Parc des Princes, note l’Equipe. « Lui qui s’est souvent vu reprocher une attitude arrogante, pas assez expressive ou ouverte, a tombé le masque pour parler des siens, aussi. » Le quotidien sportif indique qu’en 2022, au moment de sa prolongation, il avait fait le choix de rester aussi pour cela, asseoir un peu plus sa trace dans le grand livre du Championnat de France. « Mission accomplie », estime l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi Warren Zaïre-Emery, élu meilleur espoir de la saison de Ligue 1. Le titi du PSG, à 18 ans et deux mois, est devenu le plus jeune lauréat du trophée de meilleur espoir de Ligue 1. « Il faudra attendre un peu de voir comment il digère ses derniers mois où il est passé d’espoir du club à titulaire puis international français en novembre. Voir comment lui, que ses coéquipiers désignent comme le « Robot », traverse la deuxième vraie année de haut niveau. : celle où tous les regards seront braqués sur celui qui est présenté désormais, avec le départ de Mbappé, comme la figure du projet parisien. L’héritage est lourd. Mais la comparaison avec le numéro 7 parisien ne s’étirera pas dans le temps. » Tout Zaïre-Emery est peut-être résumé dans cette phrase. Du travail et une forme d’ambition assumée. Le Parisien n’en a pas fini avec sa saison. Et il le sait. Son année 2024 moins aboutie, où il a laissé apparaître ses premières fragilités, doit s’étirer encore quelques mois. « L’Euro, les JO, le bac, il y a encore beaucoup de choses à aller chercher, reconnaissait-il. Je vais tout faire pour être prêt. Ça va le faire, je suis fort mentalement. » L’Equipe conclut en expliquant que Warren Zaïre-Emery sera convoqué par Didier Deschamps pour l’Euro jeudi soir. « Le temps de la découverte ? Non. Le « titi » n’a pas le temps d’attendre. Et avec l’incertitude autour de l’état physique d’Aurélien Tchouaméni, le temps des responsabilités va arriver. Sans doute plus vite que prévu… »

L’Equipe fait également un point sur le poste de gardien au PSG. Le départ de Keylor Navas va engendrer une refondation chez les gardiens. « Entre les discussions sur une prolongation de Gianluigi Donnarumma, une réflexion autour du poste de numéro 2 voire 1 bis, et le cas, forcément symbolique, de Sergio Rico, l’été s’annonce intense dans ce secteur. » En ce qui concerne l’international italien, depuis plusieurs jours, des discussions autour d’une prolongation ont débuté. « Une manière habile pour Paris de sécuriser son actif tout en laissant, à terme, la porte plus ouverte à une revente. Les nouveaux contrats mis en place par Campos, avec une part variable annexée sur le nombre de matches joués, favorisent en effet une revente plus aisée. » Le quotidien sportif explique qu’une réflexion est bien en cours sur le recrutement d’un gardien n° 2, à même de mettre une forme de pression sur Donnarumma. Même s’il est très apprécié par le staff, Arnau Tenas n’a pas montré en l’état une capacité à incarner une concurrence forte. L’ancien Barcelonais, très sûr de ses qualités, souhaite jouer et pourrait être prêté la saison prochaine, avance l’Equipe. « Dans ce cadre, le PSG scrute le marché européen. Avec des profils différents. Le Lillois Lucas Chevalier (22 ans) fait partie des gardiens appréciés pour, à moyen terme, apparaître comme une vraie alternative pour le poste de numéro 1. Campos, qui l’avait vu à l’œuvre à Lille, le perçoit comme un élément à fort potentiel. Plusieurs profils en Allemagne sont parallèlement observés. » En ce qui concerne Sergio Rico, il arrive en fin de contrat le 30 juin. Le portier espagnol « souhaite poursuivre au haut niveau et si possible au PSG mais, jusqu’à il y a peu, une prolongation n’était pas dans les tuyaux. Il n’a pas vocation à être numéro 1 ou numéro 2, c’est clair. Mais de nouvelles discussions sont attendues à la fin du Championnat et vu la portée symbolique de son cas, les dirigeants feront-ils un geste ? » Enfin, dans le cadre de la liste UEFA et des quotas pour les joueurs formés localement, le club de la capitale a pris l’habitude d’associer dans sa rotation un gardien formé au club. Depuis 2020, c’est Alexandre Letellier qui joue ce rôle. Lui aussi en fin de contrat, le PSG ne sait pas encore positionné pour une éventuelle prolongation de contrat. L’avenir de Lucas Lavallée, prêté cette saison à Dunkerque (3 matches en Coupe de France), n’est pas non plus tranché, conclut l’Equipe.

Le quotidien francilien évoque également le titre de meilleur joueur de Ligue 1 de Kylian Mbappé, son cinquième d’affilée. « Une performance saluée par une standing ovation de ses pairs au moment d’aller chercher son trophée. » Le Parisien explique que l’attaquant du PSG a été fidèle à sa tradition qui consiste à le voir toujours repartir de cette grande fête avec un titre dans sa poche qui l’a quelque peu ému. « Fidèle à un rendez-vous qu’il ne manque jamais. Malgré le contexte tendu des dernières heures avec le clash qui l’a opposé la veille à son président Nasser al-Khelaïfi, qu’il a cette fois-ci remercié du bout des lèvres, sans le nommer, et les adieux étranges avec le public du Parc, le numéro 7 tenait à être présent pour récupérer son dû et il n’a rien laissé transparaître, affichant son habituelle décontraction. » Après avoir reçu le trophée, il a légèrement fendu l’armure au moment de faire le bilan de toutes ses années passées en France et de visionner son best of en Ligue 1, affichant un visage bien plus humain que dans sa vidéo d’adieu, avance Le Parisien.

Le quotidien régional évoque aussi Warren Zaïre-Emery, qui a été élu meilleur espoir de la saison en Ligue 1. Si la fin de saison approche, les vacances ne seront pas pour tout de suite pour le titi du PSG. Il doit encore tenter d’aller chercher la Coupe de France avec les Rouge & Bleu alors que deux compétitions avec l’équipe de France l’attendent possiblement cet été, l’Euro et les Jeux Olympiques. « Pour la première, il ne fait que peu de doute que son nom fera partie des appelés par Didier Deschamps jeudi. La seconde, elle, n’est pour l’instant pas actée mais lui fait très envie. » À l’issue de sa victoire lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Warren Zaïre-Emery expliquait en zone mixte : « Que rêver de plus ? L’Euro, les JO, le bac, j’ai beaucoup de choses à aller chercher. Je vais tout faire pour être prêt, que ça soit sur le terrain ou en dehors, les soins notamment. Je suis fort mentalement. Ça va le faire. » Face aux caméras et objectifs des photographes, lors de son arrivée à la cérémonie, il esquissait un léger sourire donnant l’impression d’être décontracté malgré l’enjeu de la soirée et cette récompense à venir dont il était bien évidemment au courant, avance Le Parisien.