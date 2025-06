Revue de presse PSG : Zaïre-Emery, Ramos, Durant…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 21 juin 2025. Warren Zaïre-Emery, un joueur moins impactant, Gonçalo Ramos ne saisi pas sa chance, Kevin Durant actionnaire minoritaire du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Warren Zaïre-Emery. Dans la hiérarchie au milieu de terrain, le titi du PSG est désormais derrière Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. « La saison de Zaïre-Emery a basculé avec son entorse de la cheville gauche, contractée à Stuttgart (4-1), le 29 janvier, lors du dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions. Avant, il était régulièrement titulaire et/ou enchaînait les matches complets, aussi bien sur la scène européenne (6 sur 8 lors de la première phase) qu’en Ligue 1 (15 sur 19) », avance le quotidien sportif. Après, il n’a plus connu aucune titularisation en C1. En Championnat, il l’a été davantage mais le plus souvent face à des équipes de seconde partie de tableau et alors que son club était déjà champion. Parallèlement, son rendement a été plus quelconque. Si le statut de Zaïre-Emery s’est un peu écorné depuis sa révélation au plus haut niveau en 2022-2023 avec Christophe Galtier, puis la saison dernière où il était en pleine bourre jusqu’à une première entorse d’une cheville en équipe de France contre Gibraltar (14-0), le 18 novembre 2023, il n’a que 19 ans. est à un palier de sa carrière, dans une période de « normalisation » après des débuts tonitruants. Il sait qu’une carrière est faite de cycles et que la concurrence est le lot des grands clubs. Il a identifié les aspects sur lesquels il doit progresser, notamment la prise de risque avec le ballon, conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi Gonçalo Ramos, titulaire lors des deux premiers matches du PSG lors de la Coupe du monde des clubs en l’absence d’Ousmane Dembélé. L’Equipe indique que ses deux prestations contre l’Atlético de Madrid et Botafogo confirment qu’il n’est jamais aussi influent que quand il sort du banc. Contre les Brésiliens, il n’a touché que dix ballons et a apporté très peu de danger. Il a rarement servi de point de fixation pour ses ailiers. De quoi s’interroger sur son avenir, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG. Le quotidien sportif explique que l’international portugais n’a pas demandé à partir mais que son profil ne colle guère au portait-robot du 9 prisé par Luis Enrique. « Si l’Espagnol ne dégaine pas d’avoir un profil comme le sien, qui lui offre de la variété, le club pourrait ouvrir la porte en cas d’offre intéressante. Ce n’est pas le cas pour le moment », conclut le quotidien sportif.

A voir aussi : Une réflexion sur son avenir pour Gonçalo Ramos cet été

De son côté, Le Parisien évoque Kevin Durant et son arrivée en tant qu’actionnaire minoritaire du PSG. « Dans les faits, ça n’est pas vraiment nouveau. Kevin Durant avait pris des parts dans le club du Paris Saint-Germain en août 2024, via le fonds d’investissement Arctos. Comme l’explique The Athletic, l’intérieur des Phoenix Suns s’est séparé de cette participation pour investir directement dans le Paris Saint-Germain avec Boardroom, la société fondée avec son associé Rich Kleiman. Le montant de son investissement n’a pas filtré », indique le quotidien francilien. Mais pourquoi vouloir communiquer sur ces arrangements entre actionnaires ? Parce que l’association directe du Paris Saint-Germain avec Kevin Durant lui permet d’afficher très fortement ses ambitions sur un autre dossier : celui de la Ligue européenne sur laquelle planche la NBA, aujourd’hui sans se cacher, lance Le Parisien. Kevin Durant vient pour apporter « son expertise sur la stratégie multisports du Paris Saint-Germain, notamment concernant des projets futurs dans le domaine du basket-ball », rappelle, entre autres, le communiqué du club. Celui-ci liste également les projets parallèles des deux parties : la stratégie du club aux États-Unis « et sur d’autres marchés internationaux », son soutien au fonds caritatif du PSG, et surtout l’implication du joueur dans « la stratégie de diversification et de croissance sur les plans sportif et commercial », conclut le quotidien francilien.