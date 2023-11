Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 14 novembre 2023. Warren Zaïre-Emery l’attraction de cette première journée à Clairefontaine, deux options pour accueillir le Trophée des Champions 2023, les Parisiennes outsiders en UWCL…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la première de Warren Zaïre-Emery à Clairefontaine avec l’équipe de France A. Accompagné par les caméras de PSG TV, le Titi de 17 ans est apparu timide sur le perron du château au moment de sortir de la voiture. « Un sourire discret, un salut aux photographes, comme le veut la tradition (…) À l’entrée de ce château l’attendent les premiers arrivés et le staff. Et tout de suite cette volonté, assumée, de Didier Deschamps et de Guy Stéphan d’alléger le poids des responsabilités : ‘Calme, tranquille‘, soufflent le sélectionneur et son adjoint au nouveau venu. » Pourtant chez le joueur, pas d’appréhension visible. Au sein de sa famille, on traverse cet évènement sereinement. Dans le cadre du déplacement en Grèce la semaine prochaine, WZE, encore mineur, a dû fournir une autorisation parentale. « Ses premiers pas sont accompagnés. Les présentations avec le staff faites, Zaïre-Emery échange avec ses nouveaux coéquipiers. »

Il ne sera pas dépaysé avec les présences de ses coéquipiers en club Lucas Hernandez, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. « Les autres Bleus portent un regard bienveillant sur un joueur dont, en interne, tout le monde louait la qualité depuis des mois », rapporte L’E. Au moment des signatures des maillots, il se fait chambrer notamment par Olivier Giroud, qui évoque « deux générations qui se rencontrent », mais aussi par Didier Deschamps qui lance, dans un rire : « Applique-toi. » Dans un rassemblement qui est sans enjeu, la France étant déjà qualifiée pour l’Euro 2024, Warren Zaïre-Emery est partout. On évoque son nom dans les couloirs de Clairefontaine et aussi en conférence de presse. Didier Deschamps a même allégé l’attente qu’il y avait autour du jeune Parisien : « N’en faites pas trop, laissez-le tranquille. Il est mis en lumière, c’est forcément au détriment d’autres joueurs. Vous aimez bien déclasser. Vous le voyez tout de suite titulaire, c’est bien qu’il soit là, déjà. » Quelques minutes plus tard, son sélectionneur en Espoirs, Thierry Henry, s’était montré très élogieux envers le joueur du PSG : « Il y a une image qui résume Warren, c’est quand il a appris sa sélection et que les joueurs du PSG lui ont sauté dessus. J’aurais bougé, crié, je me serais échappé. Lui, il est resté, ils sont ressortis, il était au même endroit. Il était juste rouge. C’est Warren. Il dégage quelque chose à part. »

Au moment de sortir de sa chambre de Clairefontaine à 17h30, toujours pas d’appréhension visible chez Warren Zaïre-Emery. « Des sourires, peu de mots. Du Zaïre-Emery dans le texte. » Il se contentera d’un footing de récupération aux côtés de William Saliba, Jean-Clair Todibo, Olivier Giroud et Axel Disasi. « Ça discute, ça chambre. Taiseux, il observe et écoute Giroud, son aîné de 20 ans, raconter le parcours de l’ex-attaquant italien Giuseppe Meazza. La séance est légère. » Et alors que ses coéquipiers regagnent le château, le numéro 8 des Bleus est parti assister à la séance des Espoirs, aux côtés de Thierry Henry et son adjoint Gaël Clichy. « Un petit câlin de félicitations du patron des Bleuets pour commencer. Puis se joue cette scène assez improbable où la paire ‘Titi’ – ‘Wawa’ commente la séance. Henry imite les gestes, mime à son ancien protégé, gestes des mains à l’appui, des situations de jeu », rapporte L’E. Il est finalement 18h30 lorsque Warren Zaïre-Emery regagne le château. Puis le soir vient le moment du bizutage. Assis aux côtés Jules Koundé et Jonathan Clauss, il ne se démonte pas.

Le quotidien sportif évoque aussi l’entrée en lice des trois équipes françaises en phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League (PSG, Paris FC, OL). Ce mercredi (21h), les Féminines du PSG débuteront sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Et avec de nombreux changements à l’intersaison, les Rouge & Bleu sont perçus comme les outsiders de la compétition. Au moins quart de finalistes lors des cinq dernières éditions, les joueuses de Jocelyn Prêcheur devront sortir d’un groupe relevé où se trouve l’Ajax, l’AS Roma et le Bayern Munich. Mais elle doivent surtout trouver des garanties dans leur jeu. Plusieurs joueuses d’expérience sont parties cet été comme Kadidiatou Diani, Sarah Bouhaddi, Ashley Lawrence, Amanda Ilestedt et Kheïra Hamraoui. À cela s’ajoute le départ en début de saison du coach, Gérard Prêcheur, remplacé par son fils.

Les huit recrues estivales (Kiedrzynek, Calligaris, Vitoria, Payne, Samoura, Tounkara, Chawinga, Hunt) sont là pour reconstruire cette équipe. Si Tabitha Chawinga est pleinement intégrée comme en atteste son triplé face à Dijon (2-5) ce week-end, les autres recrues prennent plus de temps à s’acclimater à leur nouveau club. Mais, le club parisien peut compter sur le retour de blessure de Marie-Antoinette Katoto, après plus d’un an à l’infirmerie. « Elle cherche encore ses sensations, mais son association avec la petite bombe Chawinga promet. » Mais le plus important pour Jocelyn Prêcheur sera de retrouver un équilibre dans l’entrejeu. Avec la grosse blessure d’Oriane Jean-François, l’Américaine, Korbin Albert, a pris une place plus importante au milieu de terrain. Mais pour combler ce vide, le PSG fait les efforts pour obtenir le prêt d’Amandine Henry (Angel City FC) en janvier, conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque le Trophée des Champions qui doit avoir lieu le 3 janvier prochain entre le PSG et le Toulouse FC. Plusieurs options sont, bien évidemment, sur la table, dont une principale. Selon LP, Kinshasa, en République démocratique du Congo, pourrait ainsi accueillir cette partie au sein de son enceinte du stade des Martyrs de la Pentecôte. Une enceinte de près de 80.000 places. Si cette option venait à tomber à l’eau, la LFP pourrait alors envisager d’organiser cette affiche sur la pelouse du Stadium.