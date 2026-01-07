Revue de presse : Trophée des champions, Koweït…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 7 janvier 2026. Le Trophée des champions disputé au Koweït, le PSG arrivé au Koweït plus tard que Marseille…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la tenue du Trophée des champions entre le PSG et Marseille au Koweït. Le quotidien sportif indique que le dossier de l’Emirat était en concurrence avec Oman et la Côte d’Ivoire. « L’offre globale du Koweït et notamment sa proposition financière de 3,5 millions d’euros ainsi que la prise au charge des frais des deux équipes (transports, véhicules sur place, 75 chambres dans un 5 étoiles…) ont convaincu les dirigeants français, et en particulier le conseil d’administration de la Ligue, qui a voté à l’unanimité sa désignation le 26 septembre lors d’une consultation à laquelle ont pris par Nasser al-Khelaïfi et Pablo Longoria, respectivement président du PSG et de Marseille« , assure L’Equipe. Le quotidien sportif explique que les dirigeants du PSG comprennent le choix de la LFP de vouloir donner une résonance mondiale à ce match de prestige qui œuvre au rayonnement international du football français avec une opportunité de visibilité pour le marché hexagonal. L’Equipe explique que ce Classico sera diffusé dans 154 territoires pour 48 diffuseurs internationaux. « Si ce Classique sera donc très largement visible à la télévision, l’affluence sur place suscite encore des interrogations », avance le quotidien sportif. Le stade international Jaber-al-Ahmad dispose de 58 000 places. La LFP ne savait pas encore, précisément, à deux jours du match, combien de spectateurs assisteraient à ce Trophée des champions. L’Equipe rappelle que ce Classico se jouera sans les Ultras des deux équipes, qui ont boycotté le déplacement. Le PSG avait organisé un voyage pour ses supporters à 800 euros tout compris. Mais faute de participants suffisants, il a annulé le voyage au Koweït. « Même si les Ultras des deux équipes avaient été présents, leur nombre aurait été limité. Historiquement, les spectateurs qui assistent aux Trophées des champions à l’étranger sont des locaux dans leur très grande majorité. Ponctuellement, des fans clubs régionaux peuvent se déplacer et cela devrait être le cas avec celui du PSG Liban« , conclut L’Equipe.

À lire aussi : Trophée des Champions – Le PSG annule son offre pour les supporters





Le quotidien sportif évoque aussi le choix du PSG de rejoindre le Koweït hier, alors que Marseille est sur place depuis lundi. Le club de la capitale s’est entraîné hier matin au Campus de Poissy avant de décoller pour le Koweït dans l’après-midi. Ils sont arrivés mardi soir pour l’heure du dîner dans le pays, indique L’Equipe. « Ce mercredi, ils devront répondre aux différentes obligations de la Ligue de Football professionnelle. Pendant une heure, les joueurs seront mobilisés pour signer des autographes avec des supporters puis pour rencontrer des influenceurs triés par la LFP. » Le PSG n’a pas prévu d’utiliser son voyage pour y placer quelques rendez-vous business ou des activations avec des sponsors locaux comme ça avait pu être le cas au Qatar en marge de la Coupe Intercontinentale, conclut le quotidien sportif.

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.





