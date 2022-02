Depuis plus de 15 ans, le football est dominé par deux extraterrestres, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux joueurs ont placé la barre très haut au niveau des performances et des buts et passes décisives. Declan Rice, capitaine de West Ham, s’est montré dithyrambique envers les deux monstres, même s’il a une préférence pour le Portugais.

« Vous savez quoi, c’est une question tellement difficile parce que, de toute évidence, ce que lui et Cristiano Ronaldo ont fait est un phénomène naturel, personne ne pourra plus jamais le faire. Messi, j’ai l’impression que ce qu’il fait avec un ballon de football, il est tout simplement spécial, et je ne pense pas que nous reverrons un joueur comme ça un jour, estime l’international anglais dans des propos relayés par Goal.