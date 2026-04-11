Richarlison aurait aimé joué avec Neymar au PSG

Attaquant de Tottenham, Richarlison aurait pu être un joueur du PSG ces dernières années. L’international brésilien a évoqué ses nombreux contacts avec le PSG.

Le PSG et le Brésil, c’est une histoire d’amour. Dans son histoire, le club de la capitale a vu 34 joueurs brésiliens porter son maillot au moins une fois en match officiel. Richarlison, attaquant de Tottenham, aurait pu faire partie de cette liste. À la recherche d’attaquants pour remplacer Kylian Mbappé, le club de la capitale a pensé à plusieurs reprises à l’international brésilien. Ce dernier n’aurait pas dit non à une signature au PSG, notamment quand Neymar évoluait chez les Rouge & Bleu.

À lire aussi : Marquinhos évoque un possible retour au Brésil après le PSG

« À chaque fois que Mbappé était sur le départ, ils me sollicitaient »

« J’ai eu à plusieurs reprises des contacts avec le PSG. À chaque fois que Mbappé était sur le départ, ils me sollicitaient. Une fois, mon représentant est même allé discuter dans les bureaux à Paris, assure Richarlison dans une interview accordée à France Football. Je voulais y aller, on en parlait ensemble avec Neymar lors des rassemblements de la Seleçao. Ça n’a pas marché, malheureusement, c’est dommage. Ça aurait été incroyable de jouer à Paris avec lui et les autres Brésiliens. »