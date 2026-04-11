Richarlison Neymar

Richarlison aurait aimé joué avec Neymar au PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 avril 2026

Attaquant de Tottenham, Richarlison aurait pu être un joueur du PSG ces dernières années. L’international brésilien a évoqué ses nombreux contacts avec le PSG.

Le PSG et le Brésil, c’est une histoire d’amour. Dans son histoire, le club de la capitale a vu 34 joueurs brésiliens porter son maillot au moins une fois en match officiel. Richarlison, attaquant de Tottenham, aurait pu faire partie de cette liste. À la recherche d’attaquants pour remplacer Kylian Mbappé, le club de la capitale a pensé à plusieurs reprises à l’international brésilien. Ce dernier n’aurait pas dit non à une signature au PSG, notamment quand Neymar évoluait chez les Rouge & Bleu. 

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« À chaque fois que Mbappé était sur le départ, ils me sollicitaient »

« J’ai eu à plusieurs reprises des contacts avec le PSG. À chaque fois que Mbappé était sur le départ, ils me sollicitaient. Une fois, mon représentant est même allé discuter dans les bureaux à Paris, assure Richarlison dans une interview accordée à France Football. Je voulais y aller, on en parlait ensemble avec Neymar lors des rassemblements de la Seleçao. Ça n’a pas marché, malheureusement, c’est dommage. Ça aurait été incroyable de jouer à Paris avec lui et les autres Brésiliens. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 avril 2026

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