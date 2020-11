Titulaire dans les buts ce soir face à Bordeaux, Sergio Rico a sauvé le match nul contre Bordeaux ce soir (2-2) en remportant son duel contre Nicolas De Préville en toute fin de rencontre. Le portier espagnol assure que ses coéquipiers et lui sont tristes ce soir. Rico souhaite rapidement tourner la page et se focaliser sur le match contre Manchester United. “On est un peu tristes ce soir. On avait bien commencé en première période. On contrôlait le match et au final on prend ce but qui nous fait concéder le match nul, relate Rico pour PSG TV. On voulait marquer ce troisième but pour prendre les trois points. Il faut tourner la page et se remettre au travail pour préparer le match important qui nous attend mercredi, on sera concentrés à 100% sur ce match. “