Sergio Rico est passé proche de la mort il y a un peu plus d’un an. Sans club depuis son départ du PSG, le gardien espagnol a tenu à remercier le club de la capitale et ses supporters pour leur soutien durant sa convalescence.

Le 28 mai 2023, Sergio Rico a été victime d’un accident de cheval à El Rocio, en Andalousie. Le gardien, qui avait été autorisé à se rendre en Espagne par le PSG après le match contre Strasbourg qui offrait le titre de champion de France (1-1), a ensuite passé 26 jours dans le coma. Après s’être réveillé, il a peu à peu pu retrouver une vie quasiment normale en revenant chez lui. Il a même fait son retour sur les terrains d’entraînement du Campus de Poissy. En fin de contrat le 30 juin, il n’a pas vu le PSG lui offrir une prolongation de contrat. Il est donc désormais libre de s’engager où il le souhaite. Dans une interview accordée à Marca, le portier est revenu sur les marques d’affection qu’il a reçu de la part du monde du football et plus précisément celles du PSG et de ses supporters.

« J’ai reçu beaucoup d’affection de la part des clubs et des coéquipiers avec qui j’ai joué »

« Chacun d’entre eux (membres du club et supporters) sont à admirer. J’ai reçu beaucoup d’affection de la part des clubs et des coéquipiers avec qui j’ai joué, mais même d’autres personnes avec qui je n’ai pas partagé le vestiaire. C’est quelque chose d’unique. » L’ancien numéro 16 du PSG est aussi revenu sur le choix du club de la capitale de ne pas le prolonger. « Du côté du PSG, nous n’avons pas eu de réponse et nous avons décidé d’avancer et de chercher l’avenir par nous-mêmes pour être au meilleur de notre forme lorsque l’opportunité de nous lancer dans une nouvelle aventure se présentera. Un retour à Séville ? Bien sûr. C’est l’équipe dans laquelle j’ai grandi. J’ai passé plus d’heures dans la ville sportive de Séville que chez moi et à l’avenir, j’aimerais pouvoir retourner à Séville et aider l’équipe. Ce qu’il me reste à réaliser dans le football ? Un rêve très facile : prolonger ma carrière le plus longtemps possible, car le football est la plus belle chose qui soit et c’est ce qui manque le plus quand on ne l’a pas. »