Le 28 mai dernier, lors d’un pèlerinage pour la Pentecôte à El Rocio, Sergio Rico a été victime d’un accident de cheval. Il a passé plusieurs semaines dans le coma. Quatre mois après, il s’est confié au micro de PSG TV.

À l’issue de la rencontre contre Strasbourg (1-1) le 27 mai, qui offrait le titre de champion de France au PSG, le onzième de son histoire, le PSG avait autorisé Sergio Rico à se rendre en Espagne et plus précisément à El Rocio, dans la région de Séville, pour participer au pèlerinage de la Pentecôte. Mais le lendemain matin de son arrivée sur ses terres natales, le gardien a été victime d’un accident de cheval, qui l’a placé dans le coma. Pendant de très longues semaines, il est resté en soins intensifs avant de sortir du coma et d’être autorisé à rentrer chez lui par les médecins il y a un mois. Vendredi, avant d’être dans les tribunes du Parc des Princes, Nasser al-Khelaïfi s’est rendu à Séville afin de rendre visite à Sergio Rico. Un déplacement qui a également été marqué par une interview pour PSG TV de l’international espagnol. Morceaux choisis…

Comment se sent-il

« Je vais bien. Grâce à Dieu, ma convalescence se passe plutôt bien même si je suis toujours très suivi médicalement. Mais les médecins ont quand même décidé que je pouvais rentrer à la maison pour pouvoir effectuer cette première phase de récupération ici, chez moi. Je suis déjà heureux de ça, de pouvoir être à la maison, en famille avec ma femme Alba et mes amis. Donc je suis content. Petit à petit, je vois que je progresse. Chaque jour, je vois que les choses s’améliorent, je me sens un peu plus fort. Bien sûr je ne peux toujours pas faire de sport mais à part ça, ça va.«

Les souvenirs de son accident

« Pour être honnête, je ne me souviens pas du moment de l’accident, ni des jours qui ont suivi quand j’étais dans le coma à l’hôpital. J’étais endormi et inconscient. En revanche, depuis que je me suis réveillé et que j’ai commencé à aller mieux, je me souviens parfaitement de tout. Et puis bien sûr, je me souviens de tout ce qui a eu lieu avant l’accident. Maintenant le but c’est de continuer à avancer, de progresser chaque jour. Je me sens de mieux en mieux, de plus en plus fort, je peux faire de plus en plus de choses. Désormais j’espère que je pourrais avoir un feu vert médical pour reprendre le sport, c’est ce que j’aime le plus et ce que je désire le plus retrouver.«

Les messages de soutien

« C’est émouvant de voir tous ces messages de soutien. J’ai reçu des messages de tous mes coéquipiers, des collaborateurs du club, du Président, de Luis Campos, de tout le monde. Toutes les personnes du club m’ont envoyé des messages de soutien, de force. Ils ont pris sur leur temps, surtout pendant les vacances, pendant l’été, pour m’envoyer des messages, pour me soutenir. Ça m’a beaucoup touché, tout comme les gestes de mes coéquipiers, leurs célébrations de but, le fait de porter mon maillot. On le voit sur la vidéo, dans le vestiaire, tous les maillots avec mon nom. Tout ça m’émeut énormément, c’est un honneur et je suis fier de faire partie d’une telle famille. Je veux aussi les remercier tous, personnellement pour leurs messages, pour avoir pris sur leur temps pour me soutenir dans ce moment très difficile.«

A voir aussi : Les premiers mots de Sergio Rico sorti de l’hôpital

Ses objectifs dans les prochains mois

« Dans les prochains jours j’ai de nouveaux tests, on va voir si la récupération suit le bon rythme. J’espère qu’on aura de bonnes nouvelles et que les médecins me laisseront plus de liberté. J’espère que je pourrai faire un peu de sport, ou au moins commencer à me préparer un peu physiquement pour envisager ensuite un retour vers l’équipe, à Paris. Parce qu’au final c’est ça que je veux. L’objectif c’est de revenir avec l’équipe avant la fin de la saison.«

Rejouer au foot, son plus grand défi

« C’est mon objectif principal, évidemment. Le football c’est ma vie, il n’y a rien d’autre. Je ne pense à rien d’autre. J’ai toujours joué au football et le football m’a tout donné. Il m’a apporté la vie que j’ai, une belle vie, une vie privilégiée. C’est pour ça que mon seul objectif, c’est de rejouer au football. J’espère que ce sera pour bientôt. En tout cas je vais travailler dur chaque jour pour ça, si les médecins me l’autorisent. Le but est clair : c’est de rejouer, et j’espère que ce sera cette saison.«

Le début de saison du PSG

« Oui, j’ai vu tous les matches. Je pense que c’est un nouveau chapitre, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il y a eu beaucoup de départs. Et puis il y a un nouvel entraîneur, il faut s’adapter à ses méthodes, à ce qu’il veut voir sur le terrain à chaque match. Ensuite c’est simplement une question de temps avant que ce soit extraordinaire. Luis Enrique est un grand entraîneur, les joueurs ont démontré et continuent de démontrer qu’ils sont de grands professionnels. Donc je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que le Paris Saint-Germain ne monte en puissance et ne gagne tous ses matches.«

Quand est-ce que l’on pourra le revoir à Paris ?

« J’ai très envie d’être à Paris avec tout le monde, et j’espère que ce sera pour bientôt. Dès que j’aurais le feu vert des médecins, que ma convalescence sera terminée, je reviendrai à Paris pour m’entraîner et effectuer la dernière phase de mon retour : retrouver l’équipe et faire ce que l’on aime tous, jouer au football.«