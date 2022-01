[Maj] Rico refuse un prêt en Ligue 1, un club Espagnol intéressé ?

Ce n’est un secret pour personne, le PSG veut dégraisser son effectif et souhaite se séparer de quelques-uns de ses indésirables. Si des noms reviennent avec insistance à droite à gauche, le club de la capitale a été plutôt calme lors de ce mercato hivernal hormis avec le prêt de Rafinha à la Real Sociedad. Abdou Diallo, par exemple, est cité du côté de West-Ham ou de l’AC Milan, même si pour certains consultants ce serait une erreur de se séparer de l’international sénégalais. De même que pour Layvin Kurzawa qui serait toujours apprécié par l’Olympique Lyonnais et aussi dans le viseur d’Aston Villa, même si Lucas Digne devrait être le choix numéro 1 des Villans. Ces dossiers seront à suivre attentivement dans les prochains jours.

On peut rajouter le cas de Sergio Rico, puisque selon le spécialiste mercato Santi Aouna, le Clermont Foot (actuellement 15e de Ligue 1) se serait positionné sur le portier numéro 3 parisien. Le promu était intéressé de faire venir le joueur… mais « l’intérêt n’est pas réciproque. » Le PSG serait d’ailleurs disposé à le prêter ou le vendre cet hiver. Selon les informations de Matteo Moretto – journaliste chez OneFootball et Sky Sports – le RCD Majorque négocierait avec le club de la capitale pour un prêt sans option d’achat. On rappelle que l’Espagnol n’a disputé que 23 minutes cette saison en championnat mais se plait très bien à Paris.