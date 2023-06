Rien de concret entre Leandro Paredes et Galatasaray ?

Leandro Paredes n’a pas convaincu la Juventus Turin de le conserver à l’issue de son prêt. Il va revenir au PSG, mais pas sûr qu’il soit conserver par le champion de France.

L’été dernier, Leandro Paredes faisait partie des joueurs indésirables dont le PSG souhaitait se séparer. Après avoir joué quelques minutes lors des premiers matches de la saison, il avait pris la direction de la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 22 millions d’euros. Après de bons débuts avec le club italien, il a vite perdu sa place dans le onze de Massimiliano Allegri. Pas convaincu par ses performances, le septième de Serie A a décidé de ne pas lever l’option d’achat. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, il va momentanément revenir à Paris.

Paredes va démarrer la pré-saison avec le PSG

Il y a deux jours, un intérêt de Galatasaray pour le milieu de terrain du PSG était évoqué dans la presse turque. On parlait même d’un accord de principe trouvé entre l’international argentin et le champion de Turquie. Il ne manquait plus que l’accord entre les deux clubs pour boucler cette affaire. Une information démentie par le journaliste argentin, Gaston Edul. Selon ce dernier, il n’y a rien entre Leandro Paredes et Galatasaray. Pas encore de négociations ni d’offre formelle, ni d’appel à son entourage proche. Le club stambouliote aurait uniquement dévoilé son intérêt, sans plus. Gaston Edul conclut en expliquant que Leandro Paredes va démarrer la pré-saison avec le PSG et son avenir sera défini par la suite.