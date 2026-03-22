Rien de grave pour Kang-in Lee, sorti sur blessure contre Nice

Titulaire hier soir lors de la large victoire du PSG contre Nice, Kang-in Lee a dû quitter les terrains après une semelle de Ndayishimiye sur sa cheville gauche. Mais plus de peur que de mal pour l’international coréen.

Kang-in Lee était titulaire hier soir lors de la large victoire du PSG contre Nice lors de la 27e journée de Ligue 1 (0-4). Mais l’international sud-coréen a dû quitter ses partenaires un peu après l’heure de jeu. Il avait été suppléé par Ousmane Dembélé, qui sera impliqué sur les deux derniers buts des Rouge & Bleu. Quelques minutes avant, l’ancien de Majorque avait été victime d’une méchante semelle de Ndayishimiye sur l’arrière de sa cheville gauche.

Ménagé pour le premier match de la Corée du Sud

Dans un premier temps, l’arbitre de la rencontre n’avait pas adressé de carton au milieu de terrain niçois. Mais après avoir été appelé par ses assistants VAR, il a décidé d’exclure le joueur niçois. Ce dimanche, le PSG a dévoilé un point médical. Ce dernier ne concernait que Senny Mayulu, victime d’une lésion au mollet et qui sera absent pendant deux semaines. Il est forfait pour le rassemblement de l’équipe de France Espoirs mais devrait pouvoir tenir sa place pour les quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, assure Le Parisien. Le quotidien francilien indique aussi que Kang-in Lee ne souffre d’aucune blessure majeure. Convoqué avec la Corée du Sud pour la trêve internationale, il devrait être ménagé pour le premier match de la sélection asiatique samedi face à la Côte d’Ivoire après avoir profité de quelques jours de repos, conclut Le Parisien.