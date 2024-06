Rien de proche entre le PSG et Manchester United pour Ugarte

Un an seulement après son arrivée au PSG, Manuel Ugarte pourrait partir cet été. Même si Manchester United est intéressé, il n’y a rien de concret entre les deux clubs.

Première recrue du PSG lors du mercato estival 2023, Manuel Ugarte avait été acheté au Sporting CP contre 60 millions d’euros. Après des débuts tonitruants, il a très rapidement perdu sa place de titulaire dans le milieu de terrain des Rouge & Bleu. Dans les chiffres, il a participé à 37 matches toutes compétitions confondues, dont 25 en Ligue 1, pour trois passes décisives. Même s’il a beaucoup misé sur lui, le PSG ne serait pas contre un départ si un club offre ce qu’il demande pour son international uruguayen.

A voir aussi : Mercato – Le PSG ouvre la porte à un départ de Manuel Ugarte

Manchester United a de la concurrence

Malgré une saison moyenne, le numéro 4 du PSG attise les convoitises. L’Atlético de Madrid, l’AC Milan, la Juventus Turin, Naples et Manchester United aimeraient s’offrir ses services. Selon les informations de Ben Jacobs, il n’y aurait rien de proche entre le PSG et les Red Devils au sujet de Manuel Ugarte. Le journaliste spécialiste du mercato indique que le club de la capitale a plusieurs prétendants pour son milieu de terrain et ne veut le vendre qu’au juste prix. Personne ne s’est encore approché de la valorisation que le PSG a faite de son joueur, assure Ben Jacobs. Ce dernier explique que Manchester United reste en pourparlers avec le PSG et sait que Manuel Ugarte est ouvert au transfert, mais que le PSG n’est pas pressé de vendre.