Riner : « J’ai tellement œuvré au PSG, pourquoi aller dans un autre club ? »

Ce mercredi matin, le PSG a annoncé le retour de Teddy Riner dans la section judo pour les deux prochaines années. Il n’a pas caché sa joie de re-signer « à la maison. »

Grande figure de la renaissance du PSG Judo en 2017, Teddy Riner avait porté les couleurs des Rouge & Bleu pendant huit ans. Ce mercredi, le PSG a officialisé son retour dans la section judo pour les deux prochaines années, soit jusqu’en 2028. Il a en ligne de mire les Jeux olympiques 2028 de Los Angeles, lui qui n’a plus combattu depuis deux ans, et ses succès lors des Jeux olympiques 2024 à Paris. Après l’officialisation de son nouveau retour, le judoka de 37 ans s’est confié aux médias, dont Canal Supporters. Extraits choisis.

Son retour au PSG

« J’ai tellement œuvré au Paris Saint-Germain, pourquoi aller dans un autre club ? Mon club formateur à l’âge de 10 ans, c’était déjà le PSG, c’est la maison ! J’y ai tout connu, je n’avais pas envie de finir ailleurs. Juste avoir le logo sur tes affaires, c’était quelque chose. Quand on arrivait en compétition, on avait PSG sur la tenue, c’était dingue ! Et au club, on croisait toute la dream team : Thierry Rey, le Président, Frédéric Demontfaucon, David Douillet, Djamel Bouras. »

Son amour pour Ronaldinho

« Je me souviens encore du jour où mon père m’a emmené au Parc voir Ronaldinho. C’est là que le lien avec ce joueur s’est créé ! Pour moi, jusqu’à maintenant – et ce n’est pas du chauvinisme – Ronaldinho est le meilleur, le plus grand technicien que le football ait eu. Et malheureusement, son palmarès n’est pas assez grand par rapport au fait que c’est un Dieu vivant ! «

Le back-to-back du PSG

« Je suis un amoureux du sport, mais quand c’est votre club qui brille, c’est particulier. C’est une histoire d’amour qui se crée. C’était important pour moi de vivre ces deux finales en Ligue des champions, d’aller encourager l’équipe, tous ensemble avec les supporters. Un Three-peat possible ? Ce serait juste grandiose de réaliser une nouvelle fois un exploit comme celui-ci. J’ai toujours supporté cette équipe. Rien n’est impossible. On a une équipe extraordinaire et je leur souhaiterai toujours le meilleur. »

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Le Ballon d’Or 2026

« Le Ballon d’Or ? Il sera Parisien. Il ne peut qu’être parisien. Je dirais Kvaratskhelia, car ce serait amplement mérité. Et Ousmane Dembélé. »

Sa blessure

« Le maître mot, c’est patience. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas, je ferai avec ! Je me suis fait opérer de cette épaule en 2013. De 2013 à 2024, elle a tenu. Donc, honnêtement, je suis hyper tranquille dans ma tête. Je sais que ce n’est plus le même corps qu’à l’époque, il y a réellement le poids des années, à un certain âge, ça commence vraiment à faire mal, mais je suis bien accompagné. Tout le haut, j’oublie. Je fais du vélo, un peu de tennis, des choses plus ludiques. Depuis vendredi dernier, on a mis en place un nouveau protocole. Pendant trois semaines, un mois, je ne peux pas faire de judo, je patiente. »