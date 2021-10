Réduit à 10 dès le premier quart d’heure du second acte suite à une expulsion d’Achraf Hakimi, le PSG a été tenu en échec sur le terrain de l’Olympique de Marseille ce dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Pourtant, face à une équipe phocéenne avec très peu d’occasion franche, Paris avait les munitions nécessaires pour faire la décision en première période. Néanmoins après ce 0-0, le constat est le suivant : avec ce schéma en 4-2-4 et une animation offensive pas encore au point, Pochettino n’a toujours pas trouvé la formule adéquate.

Un constat qui ne rassure nullement Daniel Riolo. Pour le journaliste c’est simple, Un tel schéma, avec les profils de Mendes et d’Hakimi sur les couloirs défensifs, et les Quatre Fantastiques devant, cela ne peut pas fonctionner : « Le PSG s’est présenté avec son fameux 4-2-4, donc schéma très offensif avec, en plus, Verratti et Danilo, qui était un peu l’invité surprise. Danilo qui, sur la première période, n’était pas loin d’être le meilleur, ce qui est très mauvais signe pour le jeu du PSG. Marquinhos aussi très bon, mais ça, c’est habituel. Quand tu as quatre joueurs offensifs et que tu ne peux en citer aucun dans les meilleurs, c’est un problème. Ils ont fait un festival d’erreurs techniques, ils sont incapables de se positionner correctement… Non seulement ce 4-2-4 n’est pas une option valide, mais avec ce style de latéraux, ça l’est encore moins« , a exposé Riolo sur les ondes de RMC.