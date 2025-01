Riolo : « C’est Dembélé qui bonifie les autres, c’est lui le grand joueur du PSG »

Pour sa qualification pour les barrages de Ligue des champions, le PSG a pu s’appuyer sur un grand Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé face à Stuttgart (1-4).

Mal embarqué dans cette phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG est parvenu à terminer en beauté avec des succès probants face au RB Salzbourg (0-3), Manchester City (4-2) et le VfB Stuttgart (1-4). Et un homme a été au centre de ce renouveau parisien : Ousmane Dembélé. Auteur d’une entrée fracassante face aux Citizens la semaine passée, l’international français a confirmé son excellent début d’année 2025 avec un triplé au Mercedes Benz Arena.

« S’il évolue vers un mec qui peut marquer des buts, là tu vas avoir un joueur de classe internationale »

De quoi satisfaire Daniel Riolo sur les ondes de RMC. « Le paradoxe de ce joueur, c’est que même quand il était frustrant en début de saison et qu’il ne marquait pas au point d’être exaspérant (…) Mine de rien c’est de toute façon par lui que les plus grosses différences et occasions dans le jeu du PSG se font. Si de ce constat frustrant dans un premier temps, il évolue vers un mec qui peut marquer des buts dorénavant, là tu vas avoir un joueur de classe internationale, ce qu’on n’a pas eu encore pour l’instant (…) Si on passe à des performances qui sont toujours celles comme on a vu ce (mercredi) soir… Contre Manchester City, c’est son entrée qui a tout débloqué. C’est lui qui bonifie les autres, le grand joueur du PSG. »

Et l’éditorialiste de RMC Sport espère que le numéro 10 parisien continuera sur cette lancée, lui qui a régulièrement manqué de constance depuis le début de sa carrière : « Je lui souhaite de terminer la saison comme il a fait les deux derniers mois mais on a tellement accumulé de frustration. Même en équipe de France, c’est un joueur qui n’arrive pas à être titulaire et qui est toujours décevant. Ce n’est pas le même jeu, la même confiance ou le même poste. Il y a plein de paramètres mais toujours est-il que pour l’instant, on a plus été avec lui dans la déception et la frustration que dans le plaisir. »