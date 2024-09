Riolo : « Dembélé, ça a toujours été la frustration »

Suite au match contre Gérone, les critiques médiatiques reviennent sur le numéro 10 du PSG, Ousmane Dembélé.

Le cas Ousmane Dembélé reste une énigme dans le monde du football. Doté de capacités techniques indéniables, le Français est souvent remis en cause par sa qualité de finition. Une efficacité moindre devant le but, qui laisse parfois perplexe. Cependant, un vent d’espoir semblait souffler en sa faveur en ce début de saison. En seulement quatre matchs, l’ailier du PSG a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives. Des statistiques qui ont surpris bon nombre d’observateurs et fans, ravivant l’idée de le voir s’imposer comme le joueur décisif du club de la capitale… mais l’histoire semblait trop belle. Hier, Paris affrontait Gérone pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Un match très attendu, qui a finalement réveillé les critiques. Le joueur a raté plusieurs occasions dites « faciles » comme cette course seul face au but. Une performance avec une impression vraiment mitigée, voire mauvaise, qui a éveillée les critiques de la presse.

Riolo se paye Ousmane Dembélé

L’éditorialiste star de RMC, Daniel Riolo, a également pointé du doigt cette frustration récurrente qui entoure le joueur sur « l’After Foot« : » Ousmane Dembélé, ça a toujours été la frustration, je ferme les yeux et ça peut, peut-être, rentrer. Ce qui le caractérise le mieux, c’est le but contre le Barça l’année dernière. Le contrôle raté, le pied qui part en arrière avec la glissade et le ballon sous la barre. » Une déclaration qui illustre bien le cas du joueur : capable du pire comme du meilleur. »

Il faudra bien plus à Ousmane que quelques matchs brillants pour qu’il s’installe définitivement dans la cour des grands attaquants européens. En attendant, l’espoir demeure. Mais pour combien de temps encore ?