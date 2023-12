Riolo : « Évidemment que c’est un très bon tirage »

Hier après-midi, le PSG a hérité de la Real Sociedad pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour Daniel Riolo, c’est un très bon tirage.

Deuxième de son groupe, le PSG pouvait s’attendre au pire lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens ont évité le Real Madrid, Manchester City ou bien encore le Bayern Munich. Ils ont hérité de la Real Sociedad. Sur le papier, c’est l’adversaire le plus abordable pour les Rouge & Bleu. Mais il faudra tout de même se méfier de l’équipe basque, qui a terminé première de son groupe devant l’Inter Milan, finaliste de la dernière édition, et qui affiche la meilleure défense de la compétition (deux buts encaissés). Pour Daniel Riolo, le PSG doit se qualifier pour les quarts de finale.

« Ça ne veut pas dire qu’ils vont se balader »

« C’est la fameuse histoire du jackpot. Évidemment que c’était l’équipe que tout le monde voulait prendre dans les premiers de groupe. Évidemment que c’est un très bon tirage. Ça ne veut pas dire qu’ils vont se balader mais oui, sur le papier le PSG doit gagner mais ça reste du foot, lance le journaliste dans l’After sur RMC. Tu peux avoir une part de chance de tirer la Real Sociedad, tu peux avoir de la chance en quarts de finale en tirant le vainqueur de Dortmund / PSV et tu te retrouverais en demi-finales. Quand tu as des tirages au sort, tu as une part de réussite. Ce qui a longtemps représenté la catastrophe du PSG, ce n’est pas qu’il se fasse taper en huitièmes par le Real, le Bayern ou le Barça, c’était la façon de perdre. Ce qui compte dans le sport, c’est l’image que tu donnes : ‘quel effort le sportif a fait, est-ce qu’il s’est donné complètement ? Est-ce qu’il a failli ? Est-ce que l’ensemble autour de lui a donné l’impression d’une gestion calamiteuse de l’évènement, de l’effectif, du travail de l’entraîneur et des dirigeants ? C’est ce qui compte. […] Cette analyse du résultat, ce n’est pas ce qui comptera dans le parcours du PSG cette année. C’est vrai que ça leur met une forme de pression que le club et certains joueurs ne savent pas gérer qui est de dire : ‘tu es obligé de gagner, sinon ça va encore être la honte’. C’est vrai que ce n’est pas quelque chose qu’ils gèrent très bien. »