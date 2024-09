Riolo : « Fabian Ruiz doit devenir un taulier du PSG »

Auteur de performances XXL avec l’Espagne, Fabian Ruiz doit prendre une place plus importante au PSG aux yeux de Daniel Riolo.

Fabian Ruiz est entré dans une autre dimension depuis quelques mois. Auteur d’un Euro éblouissant avec l’Espagne, le milieu du PSG a une nouvelle fois porté sa sélection lors de cette trêve internationale de septembre. Pourtant, chez les Rouge & Bleu, une place de titulaire n’est pas pleinement assurée pour l’international espagnol, notamment en raison de la forte concurrence dans l’entrejeu (Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery, Lee Kang-In, Marco Asensio, Désiré Doué…).

« On démarre cette saison à Paris avec beaucoup plus de certitudes dans l’entrejeu »

Mais pour Daniel Riolo, Fabian Ruiz doit désormais devenir un taulier du PSG, comme il l’a expliqué dans l’émission de RMC Sport, l’After Foot. « Ce sera donc les grands débuts de Fabian Ruiz contre Brest samedi soir. Forcement, ça va lui laisser une place (avec les absences de Vitinha et Warren Zaïre-Emery). Mais, j’ai envie de dire qu’on ne devrait pas se poser cette question-là. Sa deuxième partie de saison (2023-2024) l’a installé comme un titulaire indiscutable. Il n’a pas toujours été dingue mais c’était quand même mieux que tout ce qu’on avait vu lors de la première partie de saison. Il fait un Euro fantastique avec des éloges sur lui de la part du sélectionneur (Luis de la Fuente), de ses coéquipiers et de l’Europe entière. On a vu un joueur formidable à l’Euro (…) Non seulement il doit être titulaire indiscutable mais plus que ça il doit devenir un taulier. Lui doit prendre le pouvoir au milieu de terrain. L’été dernier, on partait avec énormément de points d’interrogation sur le milieu de terrain du PSG. Vitinha sortait d’une saison où on se demandait s’il allait être au niveau. Zaïre-Emery avait démarré sa première saison. Et là, je trouve qu’on démarre cette saison à Paris avec beaucoup plus de certitudes dans ce secteur. À l’Euro et sur toute sa saison, Vitinha a gagné l’estime de tous. Tout le monde se rend compte désormais que c’est un super milieu de terrain en Europe. Fabian Ruiz, on l’a également vu à l’Euro. Pour moi, il ne reste qu’une place. »