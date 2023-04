Riolo : « Le PSG est dans une situation catastrophique »

Le PSG réalise de très loin sa pire saison depuis l’arrivée de QSI à sa tête. Les Parisiens ont perdu huit fois en 18 matches en 2023. Ils voient leurs concurrents revenir à six points et proposent un jeu très inquiétant. Daniel Riolo n’y est pas allé de main morte au moment d’évoquer ce nouveau revers contre Lyon.

Depuis plusieurs mois, le PSG est navrant. Après un mois d’août fantastique dans les résultats et dans le jeu, le club de la capitale a petit à petit sombré dans le jeu et dans les résultats. Invaincu jusqu’à la Coupe du monde, il a concédé huit défaites en trois mois en 2023. Eliminé en Coupe de France et en Ligue des Champions, il a relancé tout seul la course au titre, ne profitant pas des faux pas de ses concurrents directs. Au moment d’analyser ce nouveau revers contre Lyon hier soir (0-1), Daniel Riolo a sorti la sulfateuse, pointant fortement du doigt Christophe Galtier.

« Arrêtez d’avoir pitié de lui quand même »

« Galtier s’est trompé d’adresse, mais quelqu’un lui a donné l’adresse. On tape sur les joueurs, on tape sur tout le monde. Arrêtez d’avoir pitié de lui quand même. Le club ne ressemble à rien. Le niveau de jeu n’a jamais été aussi mauvais dans toute l’histoire du club. Il est quand même responsable de ce qu’on voit sur le terrain ! Il a des compétences. Il a eu une vie avant. Il a dirigé Lille, Saint-Étienne, il a dirigé des clubs. L’équipe ne ressemble à rien du tout. Il n’y a pas de jeu, rien. À un moment donné, il est responsable, arrêtez d’avoir pitié« , s’emporte le journaliste dans l’After Foot sur RMC.

« Le titre ne dépend pas du PSG »

Daniel Riolo estime que cette saison 2022-2023 est plus difficile à vivre que celle de 2007-2008, où le PSG se battait pour sa survie en Ligue 1. « Cette saison-là, les supporters parisiens ont vécu beaucoup plus de bons moments et de meilleures émotions. Cette année-là, le PSG avait fait les deux finales de coupes. Il y avait beaucoup plus de vie et d’âme alors que ça reste l’une des pires saisons de l’histoire du club. » Le polémiste a enfin conclut sur le titre de champion de France et il tire la sonnette d’alarme. « Le titre ne dépend pas du PSG. J’avais dit si Marseille gagne huit matchs sur dix, ils seront champions. Ça vaut aussi pour Lens désormais. Je pensais que le PSG ferait un nul contre Lyon et qu’ils perdraient les deux prochains. Ils ont perdu ce soir. et ils jouent Nice et Lens. Je ne mets pas beaucoup d’argent sur une victoire du PSG dans un de ces deux matchs-là. S’ils ne sont qu’à trois points, comment Lens va aborder ce match ? C’est un tout autre état d’esprit. Ce sera une gestion pas simple. Le PSG est dans une situation catastrophique.«