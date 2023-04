Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, le PSG envisage un possible déménagement au Stade de France. Une décision qui ne fait pas l’unanimité aussi bien chez les supporters que chez les observateurs de football.

Depuis plusieurs mois, le PSG a fait part de son désir de devenir propriétaire de son propre stade. Désireux d’acquérir le Parc des Princes, les dirigeants parisiens doivent faire face à l’intransigeance de la Mairie de Paris qui refuse de céder le stade de la Porte de Saint-Cloud. Face à cette situation, les Rouge & Bleu pourraient envisager un déménagement au Stade de France. Comme l’a récemment rapporté L’Equipe, le PSG va répondre à l’appel d’offres pour l’enceinte dionysienne le 27 avril prochain. Un choix incompréhensible aux yeux de Daniel Riolo, comme il l’a expliqué sur les ondes de RMC Sport.

« Déjà, les Qataris ont envie d’un stade plus grand, ce qu’on peut comprendre. Le fait de ne pas s’être entendu avec la Mairie, c’est un peu de leur faute mais beaucoup aussi de la faute de la Mairie qui veut placer le Paris FC au Parc des Princes. Bon voilà, c’est de la politique. Maintenant, construire un nouveau stade comme l’ont fait d’autres clubs en Europe, je pense que les supporters auraient pu le comprendre. Même si c’est difficile parce que le Parc des Princes c’est vraiment le PSG. Mais aller au Stade de France, c’est vraiment le stade que les supporters du PSG ont toujours détesté. Il y avait eu des grèves par le passé avec Canal Plus et Colony Capital qui avaient évoqué cela à une époque. L’Etat avait même mis la pression pour y aller mais le PSG n’a jamais voulu. Ce dont je suis convaincu, c’est que si jamais ils font cette folie, aucune équipe ne remplira un tel stade. Il n’y a pas 80.000 personnes en région parisienne qui iront soutenir le Paris Saint-Germain au Stade de France, encore plus avec la gestion du club en ce moment. »

🚨 | Le PSG réfléchirait à passer le Stade de France à 70k places et pourra mener des travaux afin d’en faire un vrai stade de football en réinclinant les tribunes et en les rapprochant de la pelouse 🏟️🔴🔵



📲 L’Equipe pic.twitter.com/N9YUzx6u03 — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 13, 2023

« C’est la disparition du PSG »

Pour Daniel Riolo, le problème principal sera surtout de remplir le Stade de France. « C’est un délire, vous ne vous rendez pas compte de ce que c’est que 80.000 places, c’est énorme à remplir (…) Tu ne peux pas aller là-bas pour augmenter tes recettes en baissant le prix des places, ça n’a pas de sens. Tu vas baisser le prix juste pour le remplir. Et les fameuses loges hospitalités qu’ils veulent, il y en a beaucoup au Stade de France, mais tu crois vraiment que les gens et entreprises veulent y aller. Le Stade de France est un stade qui est détesté. Le public déteste aller au Stade de France. Quand il y a les matches de l’équipe de France, il y a un nombre d’invitations incroyable avec tous les bus de footix qui sont remplis. C’est très mal desservi par les transports. C’est un stade qui est terrible, sans oublier qu’il y a une piste d’athlétisme autour. L’ambiance n’est pas bonne. Le choix est très très mauvais. Ils peuvent faire des travaux mais ils ne rempliront jamais le Stade de France. C’est la disparition du PSG. »