Riolo : « Marco Verratti a été très très bon »

Le PSG a su réagir en patron en s’imposant sur sa pelouse face à Manchester City (2-0) après des débuts manqués en Ligue des Champions. Le club de la capitale a souffert mais n’a pas concédé de buts et a fait parler son efficacité offensive exceptionnelle grâce à un bijou de premier but de Leo Messi. Le journaliste Daniel Riolo souligne de son côté la performance du milieu de terrain parisien et félicite la prestation de… Marco Verratti ! Non, Non, il n’y a pas de faute de frappe !

« Idrissa Gueye est mon chouchou, il est bien évidemment l’homme du match… Il a été extraordinaire ! Je peux également dire en troisième homme du match, Marco Verratti a été mon troisième homme et Marquinhos en deux. Il a été très très bon sur la première période où il a été plus qu’utile sur toutes les sorties de balle. Ça c’était important ce soir ! (…) En première période il a été très bon, en deuxième ça a été plus compliqué par contre. (…) Ton troisième milieu de terrain doit être Wijnaldum, si tu veux être patron au milieu de terrain et que tu veux gagner la Ligue des Champions, tu remets sur pied Wijnaldum qui est un très bon joueur, c’est lui qui doit jouer là ! Si Verratti retrouve de la condition, que tu as Gueye pour l’entourer et que tu as Wijnaldum en forme Liverpool, ton milieu de terrain tu l’as ! »