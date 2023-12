Riolo milite pour voir Lucas Hernandez en défense centrale

Le PSG est sur le point de s’offrir un jeune défenseur central en la personne de Lucas Beraldo. Pour Daniel Riolo, Luis Enrique devrait mettre Lucas Hernandez en défense centrale.

Dans les prochains jours, le PSG devrait officialiser le recrutement de Lucas Beraldo. Le jeune défenseur central (20 ans) doit passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat cette semaine avant d’être officialisé comme nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Interrogé sur la future arrivée du joueur de Sao Paulo, Daniel Riolo a expliqué ne pas pouvoir juger, ne connaissant pas le joueur. Il en a profité pour évoquer la possibilité pour Luis Enrique de replacer Lucas Hernandez en défense centrale, tout en mettant un petit taquet à Marquinhos.

« Lucas Hernandez en charnière centrale, c’est quand même costaud »

« Beraldo ? Moi, je veux bien qu’il joue dans la charnière centrale, mais si c’est pour jouer avec le Marquinhos qui a déjà du mal à se donner de la confiance à lui-même. Il aurait fallu qu’il joue avec un patron. S’il joue avec un patron à côté de lui, il a 18 ans (20 ans, NDLR), s’il est aussi talentueux qu’on le dit, il y a peut-être un truc à faire. Moi, honnêtement, cette défense centrale, j’y mettrais Lucas Hernandez si on arrivait à trouver un arrière gauche. Parce que Lucas Hernandez en charnière centrale, c’est quand même costaud, avance Riolo dans l’After Foot sur RMC. Nuno Mendes, je n’ai pas l’impression qu’on va le récupérer. Très franchement, cela fait trop longtemps qu’il est blessé pour qu’il revienne à un bon niveau tout de suite sans rechuter. Là qu’il arrive (Beraldo, NDLR), et que tout de suite, on le voit bon et qu’il se mette avec Marquinhos. Le problème, c’est que Marquinhos, on ne sait pas où il en est. On n’arrive pas à savoir où il en est. Les matches importants, ils ne sont pas arrivés encore. Et là, quand il y a eu les gros matches en Ligue des champions, il n’a jamais dégagé l’attitude patron. »