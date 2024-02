Riolo ne comprend pas les remarques sur Mbappé

Il reste un peu plus de 3 mois de compétition pour le PSG avec Kylian Mbappé, lui qui va quitter la capitale à la fin de son contrat.

Le feuilleton Kylian Mbappé touche à sa fin. Ce jeudi 15 février, la nouvelle a été largement relayée et l’international français va donc quitter le Paris Saint-Germain au terme de cette saison. Ce dernier devrait même s’engager du côté du Real Madrid selon les médias espagnols. Le joueur aurait trouvé un accord avec les Merengues sur son nouveau contrat avec un salaire fixe de 14M€, mais avec des bonus importants.

L’actuel numéro 7 du PSG aura donc à coeur de finir son aventure en Rouge & Bleu de la meilleure des manières en restant décisif dans les matchs cruciaux (comme récemment en Ligue des Champions), ou encore en empilant les records individuels. Pour cela, le joueur compte bien enchaîner les rencontres.

« Mbappé il joue, et puis basta ! »

Lors du dernier match de Ligue 1 face au FC Nantes, Luis Enrique a surpris son monde en mettant Kylian Mbappé sur le banc pour démarrer cette partie. Un choix qui semble avoir dérangé le joueur de 25 ans, puisqu’il est arrivé au Stade de la Beaujoire le visage fermé. Il s’est malgré tout distingué en inscrivant un but sur pénalty quelques minutes seulement après son entrée en jeu pour donner la victoire à son équipe (2-0). De quoi lui redonner le sourire et donc à dégonfler ce sujet.

Interrogé à ce propos sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo ne comprend le débat et explique que Kylian Mbappé est indiscutable aux yeux de Luis Enrique.

« Je ne comprends même pas de quoi on veut parler. Mbappé il joue, et puis basta ! Si Luis Enrique veut faire un turnover avant ou après un match de Ligue des Champions, et bien il le fera et puis c’est tout ! C’est un titulaire, il n’y a pas de débat ! […] On a reproché à Christophe Galtier de ne pas sortir les stars ? Mais tu sors un joueur s’il n’est pas bon, s’il est fatigué ou pour faire tourner. Mbappé il est bon, il n’y a pas de raison de le sortir… Je ne comprends pas de quoi vous parlez ! On sait qu’il sera titulaire au prochain match de Ligue des Champions et de championnat. »