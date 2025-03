Riolo : « On a l’impression qu’ils ne sont jamais fatigués »

Le PSG s’est largement imposé contre Lille hier soir en Ligue 1 (4-1). Daniel Riolo s’est dit impressionné par l’une des meilleures équipes de l’ère QSI pour lui.

Le PSG est impressionnant depuis le début de l’année 2025. Il enchaîne les prestations de haut vol en Ligue 1, Ligue des champions et Coupe de France, empile les buts et montre une force collective qui n’était plus présente au sein du club de la capitale ces dernières années. Souvent critique envers le PSG, Daniel Riolo s’est dit impressionné par le PSG version 2024-2025, qui rappelle les années sous Laurent Blanc.

« Le dépassement de fonction des joueurs est agréable à voir »

« Cette équipe du PSG est encore plus violente que celle de Laurent Blanc à l’époque. On a l’impression qu’ils ne sont jamais fatigués. Ils sont toujours capables de faire une tonne d’efforts et ce sont des efforts collectifs constants. Depuis Manchester City, il s’est passé quelque chose. C’est vraiment impressionnant », lance le journaliste dans l’After sur RMC. Il a ensuite dévoilé le milieu de terrain qu’il aimerait voir contre Liverpool mercredi soir. « Ruiz-Vitinha-Neves. Vitinha est bon à tous les postes, Ruiz est en progression, ce soir ce n’est qu’un ballon perdu. Doué, en top forme, Dembélé en 9 puis Barcola ou Kvara. Le dépassement de fonction des joueurs est agréable à voir. »