Riolo pas convaincu par la future arrivée de Sergio Ramos

Le PSG s’apprête à frapper un grand coup sur le mercato estival avec l’arrivée, libre de tout contrat, de Sergio Ramos (35 ans). Depuis que les rumeurs s’intensifient autour de l’international espagnol, il y a les pour et les septiques. Daniel Riolo figure dans la deuxième case comme il l’a expliqué sur RMC.

“Je ne vois pas la cohérence dans ce que fait le PSG, et ça fait pas mal d’années. Tu as une charnière centrale avec Kimpembe et Marquinhos, tu vas chercher Ramos pour faire quoi ? Remplaçant de luxe ? Pour être titulaire ? S’il vient, c’est simplement parce que le PSG est le seul club capable de lui payer l’oseille que le Real ne voulait pas lui donner, lance le polémiste sur les ondes. Donc tu ne prends pas un jeune joueur où tu vises les années à venir, tu prends un joueur qui n’a pratiquement pas joué de la saison. Je ne remets pas en cause son passé, c’est un joueur fabuleux, probablement le meilleur défenseur central des 20 dernières années.“

Daniel Riolo qui compare la future arrivée de Ramos à celle de Gianluigi Buffon à l’été 2018.

“Buffon était aussi venu pour être la caution dans le vestiaire. Il est plus sur la fin qu’au début, je ne l’insulte pas en disant ça. Il vient parce que le PSG est le seul club capable de lui filer le salaire qu’il a envie de toucher. Moi, si je construisais une équipe ambitieuse, j’aurais du mal à prendre des mecs qui ont déjà tout gagné, parce que je pense qu’ils ont moins faim que ceux qui doivent gagner. Peut-être que Pochettino jouera à trois défenseurs centraux avec Hakimi et Bernat dans les couloirs. Oui, ça peut donner une défense intéressante.“