Ce vendredi, Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG via ses réseaux sociaux. Une forme qui manque de sincérité aux yeux de Daniel Riolo.

Après sept saisons au club , Kylian Mbappé va quitter le PSG libre de tout contrat à l’issue de la saison. Si la nouvelle était connue de tous depuis de nombreux mois, le principal concerné a officialisé son départ ce vendredi soir via ses réseaux sociaux. Le numéro 7 parisien a posté une vidéo de 3 minutes et 51 secondes où il annonce son départ face caméra. Une forme qui n’a pas plu à Daniel Riolo, comme il l’a expliqué dans l’émission « l’After Foot » de RMC Sport.

« Ce lien humain avec le public, Mbappé n’a jamais réussi à le créer »

« J’ai l’impression que Mbappé veut incarner tout ce qu’il y a de nouveau dans notre société, dans notre football. Moi je n’y arrive pas, je ne comprends pas. Faire ça sur ses réseaux sociaux pour tout contrôler, mot pour mot, à la virgule près… Genre premier de la classe. Chaque mot est pesé. Quand il est interviewé, en impro, il se débrouille très bien. C’est un garçon intelligent qui s’exprime bien. Pourquoi faire aussi compliqué, être aussi peu sincère finalement en préparant tout ? On dirait un homme politique. Ça m’a déplu… la forme. Tout est calculé, ça manque de sincérité. Donne une belle interview dans un média, échange ! Là il n’y a pas d’échange. »

Daniel Riolo se demande aussi si Kylian Mbappé aura marqué le coeur des supporters parisien. « Est-ce qu’il part comme une légende ? Non, il partait comme une légende si le club gagnait la Ligue des champions. Et c’est là tout le paradoxe de ce joueur. Evidemment qu’il va faire partie des plus grands joueurs car c’est le gars qui a mis le plus de buts avec ce maillot, devant Pauleta, Cavani, Ibrahimovic, et pour les plus anciens Rocheteau et Dahleb. Donc forcément, si tu fais un livre d’histoire du PSG, Mbappé est là. Mais il y a un truc qui est complètement fou avec ce joueur. Avec tous les joueurs que je t’ai cités avant, je ne suis pas sûr que Kylian Mbappé soit dans un top 5 des joueurs qui ont fait le plus vibrer les supporters du PSG. Après, bien sûr ça dépend des générations, on n’est pas tous touché de la même façon en fonction de son âge (…) Pourtant, à chaque fois t’as cru que t’allais faire quelque chose de fort en Ligue des champions avec lui. Il y a eu beaucoup de déceptions et il a été là au coeur de beaucoup de matches tristes du PSG. Mais ce lien humain avec le public, il n’a jamais réussi à le créer. T’avais toujours l’impression d’avoir ce gars qui parlait de façon robotique, un peu en mode NBA comme ses adieux, c’est très LeBron James. C’est le côté NBA à fond du foot avec les stats (…) Il n’a pas le lien affectif en lui parce qu’il a grandi avec l’idée que le foot c’était la NBA, donc il n’y a pas d’attache, d’affect et de côté humain. »