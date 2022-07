Le PSG va décoller pour le Japon pour poursuivre sa préparation estivale samedi. Pour cette tournée, Christophe Galtier compte voyager avec un groupe restreint. Seuls 20 joueurs (hors jeunes) devraient être conviés. La liste des participants ne serait pas encore figée selon les dernières rumeurs. Un choix du nouveau coach du PSG qui plaît à Daniel Riolo.

« La première fois qu’un effectif semble géré »

« Le dégraissage va être la partie la plus importante du mercato. On ne peut pas encore leur taper dessus à ce niveau-là car beaucoup de clubs potentiellement intéressés par les joueurs du PSG n’ont pas encore lancé leur mercato. En plus, ces joueurs sont chers en transfert et en salaire. Donc il est probable que ça prenne énormément de temps, peut-être jusqu’au mois d’août, pour se débarrasser des indésirables, indique Riolo dans l’After Foot. Mais ce qui est nouveau c’est que Galtier a dit qu’il allait emmener un groupe restreint au Japon. J’ai le sentiment que c’est la première fois que l’effectif est géré, on va envoyer un message clair : ceux qui ne sont pas dans l’avion, c’est ceux qui sont finis pour le PSG ! C’est la première fois que le club semble un peu géré avec des décisions fermes qui sont prises donc je n’ai pas d’inquiétude.«