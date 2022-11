L’Équipe de France a rendez-vous avec son ultime match de phase de groupe de Coupe du Monde ce mercredi. Opposés à la Tunisie et déjà qualifiés, les hommes de Didier Deschamps devraient se présenter avec un XI bien remanié.

Ainsi, de nombreux changements sont donc attendus afin de faire reposer un maximum de monde en vue des huitièmes de finale qui se profilent. Dans cette optique, une interrogation subsiste concernant Kylian Mbappé. Faut-il le laisser souffler alors même que le joueur parisien aurait demandé à enchaîner ? Une interrogation qui prend une autre tournure quand on sait que celui-ci a été gêné par sa cheville ce mardi à l’entraînement.

Un joueur positif

Invité à prendre la parole à ce sujet sur les ondes de RMC, Daniel Riolo estime qu’étant donné son attitude exemplaire sous la tunique tricolore, cela serait contreproductif de se passer d’un tel joueur et, de surcroit, s’il a demandé à être aligné d’entrée :« S’il lui a demandé de jouer, où est le problème ? Si Mbappé lui a demandé d’enchaîner, parce que cela lui fait du bien. D’ailleurs, il l’a déjà fait au PSG. Il a envie d’être sur le terrain. Pour le coup, on parle souvent des égos des joueurs de foot et de ce que cela peut apporter de négatif, mais j’ai l’impression qu’en Équipe de France, Mbappé est 100% positif. Donc, il n’y a pas à se priver de lui. »