Juste avant la trêve internationale, le PSG a perdu pour la première fois de la saison face au Stade Rennais (2-0). Maladroits devant le but adverse, les Parisiens n’auront pas réussi à trouver le cadre une seule fois malgré de nombreuses occasions. Mauricio Pochettino a décidé d’aligner pour la deuxième fois de la saison son quatuor offensif composé de Di Maria, Neymar, Mbappé, Messi. Une formation qui ne plaît pas du tout à Daniel Riolo.

« J’entends qu’on puisse dire que Paris a joué en dilettante, mais ils les ont eu les occasions ! Parce qu’ils peuvent se créer les occasions hyper rapidement et facilement mais faut les mettre dedans ! Pour en revenir à l’histoire de l’organisation et du fameux 4-2-4, on fantasme sur le fait que Di Maria revienne au milieu de terrain… Mais on ne le voit jamais ! (…) Le problème de ce système c’est que ça met Gueye et Verratti en difficulté. Non pas physiquement, ils ne sont pas à l’aise dans ce système. Donc tu peux toujours dire au quatre de devant qu’ils peuvent faire des efforts, mais les deux du milieu n’aiment pas ça ! (…) Verratti devant la défense comme contre City c’est très bien, mais à trois au milieu, pas à deux ! Ça ne met pas Gueye dans de bonnes dispositions ni les autres ! »