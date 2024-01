Hier, à l’issue du match nul du PSG contre Brest (2-2), Luis Enrique s’est montré énervé au moment de parler à la presse. Daniel Riolo a taclé le coach du PSG sur ses prises de paroles.

Alors qu’il menait 2-0 à la pause, le PSG a complétement arrêté de jouer en deuxième période et a vu Brest revenir au score puis égaliser pour venir arracher un point sur la pelouse du Parc des Princes hier soir en clôture de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Passablement agacé sur le côté du terrain pendant la rencontre, Luis Enrique n’était pas redescendu au moment de répondre aux questions du diffuseur de la rencontre – Prime Video – ou en conférence de presse. Interrogé sur l’attitude de l’entraîneur du PSG à l’issue de la rencontre, Daniel Riolo a taclé l’ancien sélectionneur de l’Espagne.

« Il n’a pas expliqué ce qu’il a fait dans son laboratoire. Face à Luis Enrique, nous sommes tous ignorants, moi probablement un peu plus. […]En termes d’implication personnelle, c’est le plus mauvais match de la saison. Même quand il faisait son labo, je trouvais qu’il y avait au minimum une vraie implication collective et personnelle des joueurs. Comme tout le monde est convaincu, à part moi, par le positionnement de Mbappé en 9, on aura peut-être trouvé qu’il est génial ce soir en 9 et que Barcola – qui a fait plutôt un bon match ce soir – lui est supérieur. Je préférerais quand même que ce soit Mbappé à gauche et qu’on joue avec un vrai 9 mais il n’y en pas – à 80 millions, ce n’est pas assez pour en acheter – donc on joue avec Mbappé en 9, lance le polémiste dans l’After Foot su RMC. Si on me dit que c’est dans cette position qu’il est formidable parce qu’il fait quatre passements de jambes au milieu et qu’il rate la passe derrière, OK. J’ai entendu le Parc se lever sur les dribbles de Mbappé et Barcola au milieu de terrain avant de perdre le ballon. Si c’est ça qui est formidable, si c’est ce que prépare Géo-trouvetou, c’est très bien. Je n’arriverais jamais à me faire au positionnement de Mbappé. Il raconte tout le temps les mêmes choses, il ne dit rien parce que ça le fait chier de nous parler. Il se gratte la tête, il bosse tellement la semaine dans son laboratoire, Géo-trouvetou, qu’il n’a plus rien à dire le dimanche. C’est un génie, il ne parle pas. Quand il te parle, tu es idiot par rapport à lui. »