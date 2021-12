Le PSG a concédé un match nul frustrant sur la pelouse du Stade Moustoir face au FC Lorient après un nouvelle rencontre compliquée dans le jeu. Si les Parisiens réalisent, comptablement, une première moitié de saison réussie avec 46 points glanés, ils ont montré beaucoup trop de difficultés dans le jeu tout au long de ces cinq derniers mois. Interrogé sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo était extrêmement remonté par le niveau affiché des hommes de Mauricio Pochettino ce mercredi… Mais aussi plus globalement depuis le début de cet exercice.

« Le PSG est l’équipe phare de notre championnat. Honnêtement à part leur taper dessus, il n’y a rien à dire du match ! Techniquement et tactiquement, il n’y a rien ! On est en présence de joueurs qui n’en ont rien à cirer ! Les supporters du PSG devant leur télévision face à leur équipe, je me demande ce qu’ils peuvent penser ! (…) On a l’impression qu’ils se foutent de notre gueule. Les milieux de terrain avec Wijnaldum, on a l’impression qu’il n’est jamais arrivé… C’est lamentable ! L’équipe a été lamentable ce soir ! Et ce n’est pas circonstanciel… On voit ça depuis le début de la saison ! »