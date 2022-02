Le PSG s’est fait éliminer de la Coupe de France ce lundi soir face à l’OGC Nice (0-0 ; 5-6 TAB). Le club de la capitale ne disputera pas une huitième finale de Coupe de France de suite et aura déçu ses supporters après une nouvelle prestation insipide collectivement. De plus, les Rouge & Bleu se sont fait sortir par une toute petite équipe niçoise. C’est ce que pointe du doigt le journaliste Daniel Riolo, mais n’oublie pas aussi d’évoquer les problèmes dans le jeu du PSG.

« Je suis triste de voir que l’équipe qui se qualifie est celle qui insulte le jeu ! (…) Après Paris n’est pas exempt de tout reproche et est jouable avec cette configuration là ! C’était une énorme erreur de ne pas faire démarrer Mbappé pour cette rencontre-là ! Il n’y avait pas vraiment de raison de ne pas le faire jouer. Une gêne physique ? Tu le fais démarrer, essaye de faire la différence et après tu le sors ! Plus cette équipe betonne, mieux elle est dans ses automatismes de béton ! Donc je pense que ce n’est pas dans ce sens-là qu’il aurait du le faire ! Après il y a pas mal de défauts à pointer dans cette équipe du PSG. Déjà il n’y a pas de joueurs qui font des différences, et contre un béton pareil, bah ce n’est pas Messi qui y arrive. Il reste 15 jours pour qu’il allume l’interrupteur, et les jours passent… S’il n’y a pas Mbappé dans cette équipe, c’est très très pauvre ! »