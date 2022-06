Ce vendredi, le PSG a enfin lancé les grandes manœuvres. Luis Campos a, ainsi, officiellement été intronisé comme conseiller du football et la piste menant à Zinedine Zidane prend de plus en plus d’épaisseur. De bon ton alors que le mercato a ouvert ses portes ce jour même.

Et en premier lieu, la mission principale de la nouvelle direction sportive sera de dégraisser un chouïa un effectif bien trop encombré. Ils sont nombreux à se trouver sur la liste des transferts, une bonne dizaine à minima. On peut citer Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Colin Dagba, Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou bien encore Mauro Icardi.

Enfin une touche pour Mauro Icardi

En totale perdition depuis de longs mois, l’attaquant argentin sera particulièrement difficile à vendre. D’ailleurs, c’est peu dire que les candidats ne se massent pas au portillon. Il y a quelques mois, la Juve était, par exemple, venue aux renseignements, mais cette piste ne semble plus vraiment d’actualité. Et ce jour, c’est une source argentine qui vient nous apporter une information assez surprenante. En effet, selon Radio Continental, River Plate se serait positionné sur l’ancien interiste. Le club aurait d’ailleurs tenté de joindre l’entourage du joueur, mais celui-ci n’aurait pas répondu à cette sollicitation.