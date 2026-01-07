Roberto De Zerbi : « Le PSG est la meilleure équipe d’Europe ! »

A l’occasion du Trophée des Champions, le PSG et l’OM s’affrontent ce jeudi (19h sur Ligue 1 +) au Koweït. A la veille de la rencontre, Roberto De Zerbi et Leonardi Balerdi se sont présentés en conférence de presse d’avant-match.

Leonardo Balerdi

L’importance de remporter un trophée

« Il faut se servir du match de Nantes. Il faut ramener le trophée pour nos supporters, c’est très important ».

L’état d’esprit du groupe marseillais

« Le match aller contre Paris nous donne beaucoup d’envie. On sait que quand on joue bien, avec les bonnes intentions, on peut battre tout le monde. Il faut le montrer. Il faut changer l’attitude qu’on a eue contre Nantes et affronter ce match de la meilleure manière ».

Marquer l’histoire de l’OM

« La saison n’est pas finie, mais s’il y a un trophée contre le PSG… j’aimerais que ça commence là. Après, il reste toute la saison et on a aussi des choses à faire ».

Les choix de Roberto De Zerbi en défense

« Même si Aguerd n’est pas là, Medina est déjà prêt pour jouer. A quatre, à cinq… on peut le faire. Ça dépend de nous. On est derrière le coach et on va suivre sa décision. On est à 100% derrière lui. S’il prend une décision, c’est qu’il pense qu’on peut gagner avec ça ».

Le Trophée des Champions, le chemin le plus facile ?

« Oui, c’est clair, c’est le chemin le plus court même si ce n’est pas le chemin le plus facile. On en parle beaucoup de ce match. On veut le ramener chez nous à Marseille ».

Roberto De Zerbi

La réflexion tactique face au PSG après la défaite face au FC Nantes

« Je crois que l’aspect tactique est très important mais contre Nantes on ne perd pas sur la tactique. Il y a des ingrédients à mettre d’abord. Si on ne les met pas, la tactique devient secondaire. Le PSG est l’équipe la plus forte d’Europe. On la respecte comme lors du dernier match qu’on a gagné. On va lutter et jouer avec courage. Il faudra tenir la pression avec calme. Nous avons les qualités pour tenir un match d’un certain niveau ».

A quoi s’attendre face au PSG ?

« Un contexte particulier ? Eux, je ne sais pas, mais nous, nous savons ce qu’il faut faire. Livrer un match d’une intensité et d’une férocité absolue. C’est une finale donc on joue pour quelque chose de plus. Le match a quelque chose de plus. Il faut garder le sang froid tout de même, mais avoir cette faim indispensable ».