Roberto Martinez encense les Portugais du PSG

Annoncé comme l’un des favoris de la Coupe du monde 2026, le Portugal pourra s’appuyer sur les hommes forts du PSG, comme l’a souligné le sélectionneur portugais.

À quelques jours du début de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, quelques sélections figurent déjà parmi les favoris pour soulever le trophée le 19 juillet prochain. C’est notamment le cas du Portugal, qui affrontera la République démocratique du Congo (17 juin), l’Ouzbékistan (23 juin) et la Colombie (28 juin) dans le groupe K. Pour atteindre cet objectif, le sélectionneur Roberto Martinez pourra notamment s’appuyer sur les quatre Portugais du PSG : Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Gonçalo Ramos.

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« Leur énergie est très importante pour nous »

Après avoir accordé quelques jours de repos aux Parisiens après leur sacre en Ligue des champions, le sélectionneur portugais a été interrogé sur l’importance de ces quatre joueurs avant le match amical face au Chili, dans des propos rapportés par beIN SPORTS : « Sans aucun doute, je pense que nous avons vécu cela l’année dernière. Ils étaient déjà champions d’Europe et lorsqu’ils sont arrivés, ils ont vraiment renforcé notre confiance et nous ont fait croire en nous-mêmes. Quand tu gagnes la Ligue des champions, tu crois que tout est possible. Nuno Mendes a été homme du match en finale (de Ligue des Nations) contre l’Espagne. Vitinha a réalisé un très bon Final Four. Gonçalo Ramos est pour moi un exemple par son attitude et il est toujours prêt à répondre présent. Et João Neves fait actuellement partie des meilleurs milieux de terrain du football européen. Maintenant, ils doivent déconnecter et j’espère que leur saison s’est bien terminée, qu’ils ont bien célébré et passé du temps avec leurs familles, car leur énergie est très importante pour nous. »