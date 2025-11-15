Roberto Martinez : « Gonçalo Ramos est un joueur très important pour la sélection »

À la veille du match capital face à l’Arménie pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, s’est présenté en conférence de presse.

Jeudi, le Portugal a raté sa chance de valider son ticket pour la Coupe du monde 2026 suite à sa défaite face à l’Irlande (2-0). Ainsi, les Portugais n’auront pas le droit à l’erreur face à l’Arménie, ce dimanche à Porto. Et à la veille de cette rencontre décisive, le sélectionneur, Roberto Martinez, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

« Je ne peux pas parler du onze, mais Ramos sera important »

Et il a notamment été questionné sur le rôle de Gonçalo Ramos avec la Seleção das Quinas, dans des propos rapportés par Record. « Nous avons encore un entraînement, je n’ai pas encore parlé du onze. Nous aimons travailler avec deux joueurs par poste. Gonçalo est un pur attaquant. Il a déjà connu de très bons moments avec la sélection. C’est l’attaquant qui a la meilleure moyenne de minutes par but dans les compétitions européennes. C’est un joueur très important pour la sélection. Je ne peux pas parler du onze, mais il sera important. »

Face aux Irlandais, l’attaquant du PSG avait su apporter du danger en seulement 13 minutes de jeu avec trois grosses occasions, ce qui lui avait valu les compliments de la presse portugaise. « Il a fait plus en 12 ou 13 minutes que Ronaldo, Félix et Bernardo Silva réunis », avait notamment déclaré le quotidien A Bola. Et avec la suspension de Cristiano Ronaldo, exclu lors du dernier match, Gonçalo Ramos pourrait avoir une belle occasion à saisir.

Le classement

Portugal – 10 pts (+5) Hongrie – 8 pts (+2) Irlande – 7 pts (+1) Arménie – 3 pts (-8)