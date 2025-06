Roberto Martinez : « Vitinha mérite d’être Ballon d’Or ! »

La course au Ballon d’Or fait rage cette saison et plusieurs joueurs du PSG se placent comme favoris. Parmi eux, Vitinha a le soutien de son sélectionneur au Portugal, Roberto Martinez.

L’ère de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a pris fin, et la course au Ballon d’Or reprend de l’intérêt. En 2025, la plus prestigieuse des récompense individuelle pourrait concerner le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ayant remporté tous les trophées collectifs possibles, dont sa première Ligue des Champions, en pratiquant un jeu on ne peut plus alléchant qui n’a cessé de séduire toute l’Europe, pourrait voir une de ses individualités récompensée. Plusieurs noms font surface, et celui de Vitinha est poussé par le sélectionneur de la Seleçao portugaise, Roberto Martinez : « Ce que Vitinha réalise cette saison, pour moi, sans aucun doute, le justifie. C’est un joueur essentiel dans les succès du PSG cette année. Je pense que, par son style et son efficacité, il mérite d’être Ballon d’Or« , a-t-il déclaré ce mercredi soir en conférence de presse avoir la victoire (1-2) des siens face à l’Allemagne en demi-finale de Ligue des Nations.