Robin Le Normand : « Nous connaissons la qualité du PSG »

Ce dimanche (21h sur TF1), le PSG affronte l’Atlético Madrid pour la première journée la Coupe du Monde des Clubs. En marge de la rencontre, le défenseur franco-espagnol Robin Le Normand, a livré ses impressions.

Pour son entrée en lice dans cette nouvelle compétition, le PSG retrouve l’Atlético Madrid. Après leur défaite (1-2) face aux Colchoneros au Parc des Princes le 6 novembre dernier en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique auront à cœur de laver l’affront, en entamant parfaitement cette Coupe du Monde des Clubs. En face, Robin Le Normand et ses coéquipiers se préparent au mieux : « Tout le monde arrive petit à petit de sélection nationale, mais je pense que nous nous préparons au mieux pour ce match. Tout le monde est à un très haut niveau et nous voulons donner la meilleure version de nous-mêmes« , a déclaré le défenseur central de l’Atlético Madrid. Ce dernier est ensuite revenu sur les chances de chacun de s’imposer et prendre la tête du groupe B de cette Coupe du Monde des Clubs : « C’est juste que match est différent. Nous connaissons la qualité du PSG, ils l’ont montré à tout le monde cette année, et nous connaissons aussi notre qualité, et nous avons montré plus d’une fois que nous pouvions rivaliser avec n’importe qui. Nous serons donc compétitifs« .

Le Cholismo pour embêter le PSG de Luis Enrique ?

Le joueur formé au Stade Brestois a ensuite été interrogé sur la philosophie de jeu de l’Atlético Madrid face à celle du PSG de Luis Enrique : « Nous savons que nous avons cela dans le sang. Cela fait partie de notre jeu. Nous souffrons, nous savons le faire. Oui, si on peut souffrir un peu moins et marquer plus de buts, nous le prenons toujours. Mais si au final nous gagnons, on signe tout de suite« .