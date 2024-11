Rocheteau : « Toute l’histoire du PSG s’est écrite au Parc »

Le dossier du Parc des Princes est revenu dans l’actualité du PSG ces derniers jours. Nasser al-Khelaïfi semble avoir acté le fait que le club doit quitter son antre historique. Dominique Rocheteau, même s’il regrette ce choix, explique comprendre la décision des dirigeants parisiens.

Depuis sa création en 1970, le PSG joue au Parc des Princes. Pour poursuivre leur développement, les dirigeants parisiens souhaitent devenir propriétaires de leur stade. Dans l’idéal, il voudrait acheter le Parc des Princes. Mais la mairie de Paris ne l’entend pas de ses oreilles. Les deux camps n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente depuis plusieurs années. Malgré le choix d’Anne Hidalgo de ne pas se présenter à l’élection du maire de Paris en 2026, Nasser al-Khelaïfi aurait acté le choix du PSG de construire un nouveau stade. Joueur du PSG entre 1980 et 1987 (255 matches, 100 buts), Dominique Rocheteau a été questionné sur ce possible départ. S’il le regrette, il explique comprendre le choix des dirigeants du PSG.

« Le Parc, c’est le stade du PSG alors je préférerais qu’il y reste »

« J’adorais jouer au Parc, je m’y sentais bien. Le Parc, ça reste le Parc, c’est le stade du PSG et je pense qu’une grande partie des supporters ne sera pas d’accord. Donc pour moi, ce déménagement, ce n’est pas du tout fait. Toute l’histoire du PSG s’est écrite dans ce stade, alors je préférerais qu’il y reste, ça c’est sûr. Mais est-ce que c’est possible ? Quand je dis que le Parc des Princes, c’est le stade du PSG, il y a un côté sentimental, mais le business prend le dessus, avance Dominique Rocheteau dans une interview accordée au Parisien. C’est l’évolution du football, malheureusement. C’est comme ça. Comprenez-vous les arguments avancés par le club ? Bien sûr. Le Parc des Princes, c’est combien, 48 000 places ? Que ce soit pour le Real Madrid, Barcelone ou même en Angleterre, tous les stades des grands clubs ont été complètement rénovés et agrandis. Le PSG fait partie des grands maintenant, c’est normal que les dirigeants veuillent un grand stade. » Dominique Rocheteau explique enfin que ce ne serait pas une bonne chose que le PSG et le Paris FC partagent le Parc des Princes comme cela avait été évoqué ces derniers jours. « Chaque club doit avoir son propre stade. Il ne faut pas faire jouer le Paris FC et le PSG au Parc, c’est évident. Quand je jouais à Paris, le PSG et le Racing jouaient tous les deux au Parc des Princes, c’était très particulier. »