Rodri a hâte d’affronter le PSG, « la meilleure équipe du moment »

Le 20 octobre prochain, le PSG reçoit le FC Barcelone lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un match fortement attendu par Rodri.

Après la trêve internationale, le PSG va voir son calendrier se remplir de matches tous les trois jours entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. Après le match contre Le Mans le 10 octobre prochain, le club de la capitale va enchaîner Manchester City, Strasbourg, le FC Barcelone et Lyon. Dans une interview accordée à l’émission El Partizado de la cadena COPE, Rodri, milieu de terrain du FC Barcelone, a été questionné sur sa préférence entre le match contre le PSG et le Clasico, qui vont se jouer à quelques jours d’intervalle. Et l’international espagnol a mis sa préférence sur le match contre les doubles champions d’Europe.

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« Tu affrontes les champions d’Europe, la meilleure équipe des dernières années »

« Comme je n’ai encore vécu aucune de ces deux expériences, je découvre tout. Jouer de grands matches de Ligue des champions avec le Barça, disputer un Clasico… Ce sera une première pour moi, les deux moments seront spéciaux, donc on verra. Tu affrontes les champions d’Europe, la meilleure équipe des dernières années, et ensuite tu affrontes le Real Madrid dans un Clasico… Bon allez, je choisis le match contre Paris. C’est la meilleure équipe du moment. » Rodri a ensuite évoqué le Ballon d’Or. « Les six Espagnols nommés ont tous des arguments. Je souhaite du fond du cœur qu’un Espagnol gagne. Fabian est celui qui a remporté le plus de titres, Cubarsi pour ce qu’il fait à 19 ans, Ferran qui a marqué le but décisif en finale, moi qui ai été élu MVP du Mondial, Lamine qui est spectaculaire. »