Rodri sur le Ballon d’Or 2025 : « Pour les mérites sportifs, peut-être Dembélé ou Vitinha »

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum6 septembre 2025

Lauréat en 2024, Rodri a été questionné sur le Ballon d’Or 2025. Et le milieu espagnol donnerait cette récompense à un joueur du PSG.

Le 22 septembre prochain, le Théâtre du Châtelet accueillera la 69e cérémonie du Ballon d’Or. Après une saison historique, le PSG peut espérer voir l’un de ses joueurs soulever cette récompense individuelle. Et pour cette édition 2025, Ousmane Dembélé semble être le favori numéro un pour remporter ce Ballon d’Or.

Ballon d’Or : Découvrez les neufs joueurs du PSG en course pour le graal !

« Il serait difficile d’imaginer ne pas le donner à un joueur du PSG »

Lauréat en 2024, le milieu espagnol, Rodri, a été questionné à ce sujet en conférence de presse de veille de match. Si le joueur de Manchester City a une préférence pour ses compatriotes, il veut récompenser le mérite sportif en donnant le trophée à un Parisien. « C’est difficile car j’ai des préférences pour mes compatriotes. Après, le PSG a été l’équipe de la saison, il serait difficile d’imaginer ne pas le donner à un joueur de cette équipe. Je suis aussi très heureux pour Luis Enrique, Fabian Ruiz et beaucoup d’autres coéquipiers. Par sympathie, j’aimerais que ce soit Lamine ou Pedri, mais pour les mérites sportifs ou la saison en elle-même, peut-être Dembélé ou Vitinha, par exemple », a déclaré Rodri ce samedi, dans des propos rapportés par L’Equipe.

