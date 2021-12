Comme très souvent, les petits poucets de la Coupe de France rêvent de tomber sur une équipe de Ligue 1 et très souvent, ils rêvent du PSG. C’est le cas de l’Entente Feignies-Aulnoye qui affrontera les Rouge & Bleu demain soir (21h10, Eurosport 2) en 32es de finale de la compétition. Romain Courtin, défenseur du club de National 3, est impatient d’affronter son équipe de cœur.

« Depuis que je suis en senior mon rêve était de jouer contre le PSG. Je supporte ce club depuis mon enfance, dévoile le défenseur dans une interview accordée au Parisien. C’est une sorte d’apothéose. Les chances sont infimes quand tu es un joueur amateur d’affronter le PSG. Jamais je n’aurais imaginé pouvoir vivre ça un jour. J’ai versé ma larme au moment du tirage au sort.«

Le joueur nordiste qui raconte ensuite ses souvenirs de supporters du PSG. « J’allais au virage Auteuil, je les encourageais à me casser la voix pendant 90 minutes. Même si je regarde toujours leur match à la télé, c’est plus compliqué d’aller au stade car j’habite dans le Nord et je joue et entraîne le week-end. Mais dès que j’ai une possibilité, je vais les voir jouer. Ma femme m’avait acheté une place pour le PSG-Liverpool (2-1) en Ligue des champions il y a 3 ans et je suis allé à Reims fin août pour le premier match de Leo Messi.«