Ronaldinho : « Le PSG est le meilleur club du monde »

PSG TV a réalisé un très beau reportage sur le retour de Ronaldinho au Parc des Princes à l’occasion du match contre Leipzig (3-2) en Ligue des Champions le 19 octobre dernier. Dans ce dernier, le Brésilien s’est longuement confié sur l’évolution de son premier club en Europe, les supporters ou encore Messi et Mbappé. Extrais choisis.

Messi au PSG

« Je ne m’attendais pas à son arrivée. Je pensais qu’il allait finir sa carrière au FC Barcelone. Mais j’étais très heureux de le voir au PSG, un club qui m’est très cher. C’est une surprise mais une bonne surprise pour moi. C’est une personne formidable.«

Les supporters

« Paris occupe une place importante dans ma vie. Mon retour au Parc ? C’était très, très émouvant. Voir les fans qui m’ont toujours soutenu depuis le premier jour. Et puis voir qu’après 20 ans, l’affection est toujours la même. C’est très gratifiant. J’ai eu la chance de jouer dans d’autres clubs, dans d’autres grands clubs avec des stades historiques aussi et ici c’est spécial, mon premier stade en dehors du Brésil. Mon, premier stade en Europe, je suis arrivé ici et tout le monde disait que j’étais le Prince du Parc, j’ai adoré et cela m’a beaucoup motivé.«

Le PSG

« Je ne peux même pas en parler. C’est un changement extraordinaire. Et je suis content de tous ces changements. Aujourd’hui, le PSG est une référence mondiale, donc ça me remplit de fierté aussi de voir un club qui est une référence mondiale, où j’ai joué, où je suis très bien traité, reçu avec beaucoup d’affection. Ça me remplit de fierté. […]Le PSG est prêt à entrer dans l’histoire.«

Kylian Mbappé

« Ce serait formidable pour sa carrière, déjà si jeune et réalisant tant de grandes choses. Je pense que la Champions League est quelque chose qui lui manque et ce serait merveilleux s’il la gagnait avec le PSG. Il a un style de jeu brésilien, beaucoup de vitesse, d’adresse. Son dribble est très similaire à celui d’un joueur brésilien. Aujourd’hui, tous les joueurs du monde veulent jouer au Paris Saint-Germain. Les meilleurs du monde sont au PSG, c’est donc aujourd’hui le meilleur club du monde. Tout le monde veut venir ici donc j’imagine qu’il sera ici pendant longtemps.«