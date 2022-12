Qui de Lionel Messi ou de Kylian Mbappé remportera la Coupe du Monde ? C’est une question indécise alors que la finale, prévue ce dimanche à 16h00, se profile à grands pas.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette Coupe du Monde au Qatar nous a réservé de belles surprises, en plus d’une qualité de jeu au rendez-vous. In fine, ce sont la France et l’Argentine qui ont évité les embuches afin de se hisser tout en haut. Désormais, tout se jouera sur un seul match : soit Lionel Messi remportera le seul trophée majeur qui lui manque, soit Kylian Mbappé et ses partenaires réaliseront l’incroyable doublé après le sacre en Russie il y a quatre ans de cela.

Kylian Mbappé et Lionel Messi, un match dans le match ?

Une opposition indécise également dans l’esprit de Ronaldinho. Ce dernier, présent au Qatar pour la finale, a délivré quelques mots auprès de Téléfoot. Et c’est peu dire que son cœur balance entre la Pulga et Kylian Mbappé: « J’adore la France où j’ai énormément de gens que j’aime et l’Argentine est un pays important. J’ai grandi avec le football argentin et Maradona. Après, j’ai passé beaucoup de temps avec Lionel Messi. Je pense que pour tout ce qu’il a fait pour ce sport, l’histoire qu’il a, il y a juste cette Coupe du Monde qui lui manque. En France, j’adore Kylian Mbappé. J’ai hâte de le voir réaliser une grande histoire dans le football, comme Lionel Messi l’a fait avant lui.